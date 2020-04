Modica, controlli del territorio: 8 denunciati

Sono otto i verbali elevati oggi dalla Polizia Locale di Modica ad altrettanti soggetti rei di non aver ottemperato agli obblighi dei decreti per il contenimento del Coronavirus. Tutti provenienti da altri comuni, non hanno saputo fornire una valida spiegazione sul perché si trovassero a Modica agli agenti della Polizia Locale che li hanno fermati nel corso dei controlli effettuati all’altezza dello svincolo Dente Crocicchia. Tra di loro tre pluripregiudicati vittoriesi che erano arrivati a Modica per far visita ad un parente. I tre sono stati rimandati presso la loro residenza e denunciati secondo i termini di legge. In totale sono state controllate 96 autovetture, di queste due sono state sanzionate per infrazioni al codice della strada. 14 le attività commerciali controllate dai Vigili Urbani che non hanno rilevato nessuna irregolarità nella gestione delle aperture. I controlli, in particolar modo in corrispondenza dei principali ingressi della Città, continueranno con sempre maggiore assiduità nei prossimi giorni che portano direttamente alle festività pasquali.