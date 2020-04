Accertato nuovo caso di Coronavirus a Comiso. Trasferito a Modica

Nuovo caso di Coronavirus arriva da Comiso. L’annuncio del Primo Cittadino Maria Rita Schembari. Contestualmente, prosegue il Sindaco, mi è stato notificato che il giovane aveva seguito tutti i protocolli previsti e che da circa venti giorni non aveva avuto alcun contatto, essendo in autoquarantena. Presentatosi al triage di Vittoria, è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Modica dove sono già in corso tutti gli accertamenti per avere un quadro clinico particolareggiato rispetto alle condizioni in cui si trova attualmente il paziente. Il Sindaco, prosegue la stessa Schembari è il primo responsabile della sanità nel proprio comune e quindi, non ha alcun interesse ad omettere informazioni relative a contagi derivati da epidemia da covid 19, né tuttavia disattende la normativa relativa alla tutela dei dati dei cittadini. Posso garantire che sia l’ASP, sia le forze dell’ordine quali polizia municipale, carabinieri, polizia, sono già al lavoro per individuare quali potrebbero essere le persone con le quali il giovane è venuto in contatto pur essendo segregato in

casa.