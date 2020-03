I “Baciamolemani” suonano con caffettiera e strumenti da cucina

Strumenti da “cucina”, caffettiera e una bottiglia vuota sono gli elementi che hanno caratterizzato la simpatica iniziativa della band Siciliana Baciamolemani. La creatività ha fatto la sua parte, facendo apprezzare il video della band sui social, in cui ognuno dalla propria casa ha suonato e cantato “Vulissi Turnari”, brano risalente a 10 anni fa. I musicisti della band ragusana hanno lanciato il pezzo sui social, dedicato a tutti i Siciliani all’estero che sentono la nostalgia della propria terra. Anche qui, c’è un particolare non da poco; difatti il testo dice “prenderò subito il treno per tornare da te” che è stato modificato in “non prenderò subito il treno per tornare da te” invitando a non tornare e fare un gesto d’amore per la propria terra.

“Abbiamo deciso di modificare il testo della canzone per tutti i nostri compaesani che oggi si trovano davanti ad una situazione come questa del Coronavirus, e sono costretti per amore della propria terra e della proprai famiglia a non poter tornare in Sicilia – commenta Marco Guastella batterista del gruppo.- Abbiamo sostituito gli strumenti convenzionali con attrezzi da cucina per dare ancora di più il senso di casa all’iniziativa”.

Il video è stato realizzato in videochiamata con ogni membro del gruppo.