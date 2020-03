Tentato furto in Asilo Nido Comunale di Vittoria.

Ignoti malintenzionati, forzando una porta antipanico dell’Asilo Nido Comunale di Vittoria, si sono introdotti all’interno.

L’immobile è in ristrutturazione edilizia, ma i lavori sono stati sospesi causa coronavirus.

L’incursione ladresca, ha fatto immediatamente attivare l’antifurto ed ha generato l’intervento delle autopattuglie di Guardie Giurate.

La centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA, allertava anche i responsabili del cantiere edile e del Comune di Vittoria Settore Servizi alla Persona.

I responsabili intervenuti, con le dovute precauzioni e distanze, affermavano che non era stato rubato nulla, e ripristinavano gli infissi.

Probabilmente, la vicinanza di un supermercato, ha creato le condizioni per giustificare la presenza di persone in giro nonostante i divieti.