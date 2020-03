COVI-19. Conte chiude le fabbriche e le attività non essenziali

Il premier Conte è intervenuto questa sera in conferenza stampa annunciando nuove disposizioni in diretta da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha annunciato la chiusura di tutte le attività produttive ad eccezione dei supermercati, generi alimentari nonché di attività commerciali di prima necessità. Saranno garantiti i servizi postali, bancari, i trasporti e attività accessorie. Per le altre attività sarà consentito solo il lavoro in Smart working.

Quest’ultime decisioni attuate dal governo risultano necessarie per il contenimento dell’epidemia, si rallenta il motore produttivo del Paese, senza fermalo. Misure straordinarie che ci permetteranno di tornare alla vita normale.