Grave sinistro sulla Ragusa-Chiaramonte. Donna in codice rosso

Grave incidente stradale questa mattina sulla Ragusa-Chiaramonte Gulfi mentre in quel momento le strade erano rese viscide dalla pioggia. Questa tra le cause dello scontro tra un’auto e un mezzo pesante avvenuto questa mattina. Ad avere la peggio una donna a bordo della vettura e si trova ricoverata in codice rosso al Giovanni Paolo II di Ragusa. I due mezzi stavano viaggiando in direzione opposte. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto le forze dell’ordine intervenute per stabilire le cause del violento impatto