Ginnastica, 4 podi per la “Regina” di Modica

La società “Regina” di Modica conquista 4 podi al Campionato interprovinciale Endas di ginnastica artistica svoltosi al Pala Tricomi di Rosolini, al quale hanno partecipato squadre provenienti da Modica, Siracusa, Floridia, Augusta e Rosolini.

In particolare Elisa Guarrasi ha vinto nella categoria “Ragazze C”, Elisabetta Denaro si è classificata seconda nella categoria “Senior B”, Alice Fiore è stata terza nella categoria “Ragazze A2″, Noemi Lorefice, quarta classificata nella categoria ” Ragazze A2″ mentre Matilde Spadaro, si è classificata terza nella categoria “Junior A2”. Soddisfatta l’insegnante Maria Fiocco: “Bravissime le ragazze già al primo appuntamento dell’ anno. Bellissima performance. Gli allenamenti continueranno in palestra in vista della, 1^ prova regionale che si terrà ancora Rosolin”.

