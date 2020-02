Basket. A Ragusa il derby con Palermo

La Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket torna a vincere e lo fa mettendo in campo una buona prestazione con la Sicily by car Palermo di coach Santino Coppa, formazione che supera agevolmente al Palaminardi per 83-61 nel derby siciliano della massima serie di basket femminile, che tornava a Ragusa dopo quello disputato nella stagione 2013/2014 con Priolo. Match che resta in equilibrio fino a metà secondo quarto quando Consolini e compagne iniziano a scavare il break decisivo, che poi nella seconda parte di gara diventa incolmabile, con uno scarto tra le due squadre che raggiunge anche le 30 lunghezze. Nota positiva, il rientro in partita di Ify Ibekwe, ancora non recuperata del tutto, ma che può rappresentare un vero e proprio valore aggiunto in questa seconda e decisiva parte di stagione. Per la nigeriana, 15 punti a referto con un ottimo 6 su 7 da due e 1 su 3 da tre (Walker per Ragusa e Gatling per Palermo, invece, migliori marcatrici dell’incontro, con 20 punti). “Avevamo tanta rabbia dentro e tanta tensione e si è visto un po’ all’inizio – dice coach Gianni Recupido – ma era giusto che questa tensione ci fosse. La cosa buona è che abbiamo giocato con grande intensità quasi per tutti i 40 minuti e devo dire che abbiamo trovato la nostra solita intensità in difesa, con qualche errore più individuale che di sistema, quindi bene così. Andiamo a Venezia sperando di continuare a trovare quest’anima guerriera; sicuramente loro sono imbattute in casa ma penso che saranno preoccupate di incontrare una Ragusa che quando gioca contro le grandi fa buone prestazioni. Quindi andiamo lì con fiducia, avendo recuperato anche se non ancora completamente Ibekwe, che in questa partita ha avuto un buon approccio, ed è un approccio che deve avere perché tutti ci aspettiamo da lei, che è una grande giocatrice, un grande contributo. Sarà il nostro acquisto di febbraio”. Palla a due al Taliercio alle ore 19,30 di domenica 16 febbraio.