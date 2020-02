Fratelli d’Italia esprime la propria posizione sul Ragusa Pride

In merito al recente annuncio diffuso dal Sindaco Cassì circa il patrocinio del Comune al Ragusa Pride 2020, il locale circolo territoriale di Fratelli d’Italia conferma la propria posizione espressa sul tema già a luglio del 2019, dichiarando che “per noi è assolutamente condivisibile l’intento di combattere ogni forma di discriminazione e di violenza, da quelle contro gli omosessuali a quelle contro le donne, i bambini, gli invalidi, così come il bullismo e il cyberbullismo, in quanto espressione del diritto costituzionale all’uguaglianza di tutti i cittadini”.

“Dobbiamo tuttavia osservare”, ha dichiarato il coordinator cittadino del partito, Alessandro Sittinieri, «che la decisione di concedere il patrocinio del Comune al Ragusa Pride è stata assunta dal Sindaco senza il nostro coinvolgimento, ipotizziamo perché già presa prima del nostro ingresso in Giunta. Possiamo peraltro comprendere le buone intenzioni del Sindaco Cassì, che ci ha dichiarato di aver avuto ampie rassicurazioni da parte degli organizzatori circa il fatto che la manifestazione sarà orientata all’insegna della sobrietà e della pacatezza, e che si articolerà nell’organizzazione di convegni ed eventi informativi, senza – parole testuali del Sindaco – ‘carnevalate ed esibizionismi’.

“Chiaramente”, ha concluso Sittinieri, «ove tali promesse non dovessero essere rispettate, siamo certi (e auspichiamo) che il Sindaco saprà poi prendere i dovuti provvedimenti. Ad ogni buon conto abbiamo già chiesto a Cassì un incontro, che si terrà nei prossimi giorni, per chiarire le reciproche posizioni e rappresentare l’opportunità che il primo cittadino consulti i propri alleati prima di assumere decisioni su temi così delicati, anche al fine di potere condividere posizioni unitarie”.