Modica, incidente in Via Nazionale. Ferito un minore

Ieri pomeriggio incidente stradale in Via Nazionale a Modica che ha coinvolto tre veicoli. Si sono scontrati una Citroen, una Mini car è un ciclomotore per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. È rimasto ferito il conducente dello scooter, S.G., 16 anni, modicano, trasferito in ambulanza al pronto soccorso. È stato ricoverato per la frattura dello scafoide. Ne avrà per 25 giorni. L’arteria è stata disposta a senso unico di marcia.