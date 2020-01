Anche a Ragusa la brillante commedia ‘Belle Ripiene’

Il 24 marzo, a Ragusa, al Teatro Tenda, alle 21.00, gli amori e le chiacchiere sugli uomini, il profumo del buon cibo, le ricette più gustose e tanta comicità ‘in rosa’ in una grande e accogliente cucina.

Sono gli ingredienti di ‘Belle Ripiene’, la brillante commedia diretta da Massimo Romeo Piparo e interpretata da Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.

Lo spettacolo, prodotto da ‘Il Sistina’, ha tanta originalità ed è pronto a contagiare con un divertente spaccato di vita femminile: le donne raccontano se stesse e il rapporto con gli uomini con grande umorismo, senza dimenticare la grande passione: il cibo.

Scritta da Giulia Ricciardi e dallo stesso Piparo, la commedia è ambientata nella cucina e, per la prima volta in teatro, le quattro protagoniste cucineranno veri piatti in una cucina e fra fornelli veri.

Nei panni di Ida (Rossella Brescia), Ada (Tosca D’Aquino), Leda (Roberta Lanfranchi) e Dada (Samuela Sardo), chiacchiereranno del loro rapporto con gli uomini e le rispettive esistenze mentre una telecamera permetterà al pubblico di seguire la preparazione dei piatti. Le ricette eseguite rifletteranno l’estrazione geografica delle 4 protagoniste: Roma, Napoli, Salento e Alta Padania.

Per lo spettacolo, è stato creato lo Scrigno Belle Ripiene, uno speciale raviolone ripieno di cime di rapa (Puglia), guarnito con guanciale croccante (Lazio), pomodoro piennolo confit (Campania) e fonduta di stracchino (Lombardia).

Nel menù figurano ‘Risotto allo zafferano e gamberi boreali’, ‘Mezzelune pere e taleggio con crema di zucca e castagne’ e ‘Perle di salmone croccante, yogurt ed erba cipollina’.

Con la consulenza enogastronomica dello chef, Fabio Toso, il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi e Cucine Lube come main partner, lo spettacolo sarà anche un’occasione per assaggiare a sorpresa pietanze insolite e appetitose: gli spettatori infatti assaggeranno i piatti cucinati dalle attrici condividendo con loro il gusto…