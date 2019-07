Programma estivo, alcune anticipazioni. “R#estate a Scicli”

Emergono alcune anticipazioni del cartellone estivo messo a punto dall’amministrazione comunale di Scicli per l’estate 2019. “R#ESTATE a Scicli” vuole essere un’offerta culturale di qualità, ricca di iniziative sia musicali che teatrali, e la sintesi di iniziative a cura delle numerose associazioni turistico culturali presenti sul territorio. Ecco alcune anteprime. Palazzo Mormino a Donnalucata torna a essere sede espositiva di mostre, mentre Cava d’Aliga ospiterà, tra gli altri eventi, la musica e il Sicilia cabaret di Made in Sud, con Matranga e Minafò, in onda su Rai Due. I lungomari di Sampieri e Cava d’Aliga faranno da sfondo al “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione di film storici, classici indimenticabili, girati a Scicli. Dopo ferragosto, “Infiorata”, a cavallo, e lungo la Salita di Santa Maria La Nova, insieme al “Light Festival”, la “Notte della Luce”, sulle facciate di chiese e palazzi barocchi, con lo spettacolo del “videomapping”. Ci saranno il teatro autoriale, una tre giorni di danza con il Barbiere di Siviglia, la Traviata (viaggio coreografico in cui Danza e Opera duettano) e il Tango, e l’atteso Taranta Sicily Fest. Tra i momenti più qualificanti la poesia Guido Catalano, l’omaggio di Mario Incudine a Domenico “Mimì” Modugno, ma spazio anche anche alla musica e all’arte col “Rocketta Festival”, che ospiterà i i Veive Cura, i Defok, I Nebulake, i Wolf & Moon e i Frollein Smilla; e il festival “Mast”, evento di musica e arti visive, che mescola ritmi e vibrazioni di un ampio spettro di generi e culture. Il vicesindaco Caterina Riccotti illustrerà a giorni, in occasione di una conferenza stampa, il dettaglio delle manifestazioni che raccolgono le istanze del territorio, tramutandole in un programma organico e ricco di spunti culturali e di intrattenimento. L’amministrazione comunale ringrazia sin da ora tutti coloro che, con il loro lavoro e sostegno, coloreranno l’estate di Scicli.