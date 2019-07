Arrivano nuove soddisfazioni per il gruppo cinofilo da soccorso dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo Delegazione di Modica. Infatti, la scorsa settimana, il gruppo cinofilo si è recato in Veneto per conseguire esami di brevetto per la ricerca di persone disperse in superficie e macerie. Il gruppo, sotto la guida dell’Istruttrice Patrizia Tarascio, è stato esaminato dal Comitato Tecnico Cinofilo Nazionale dell’ANVVFC.

Nelle prove brillantemente superate ha rinnovato il brevetto l’ U.C. composta dal cane Thor di Antonio Pasqua e come primo esame è risultata idonea al primo esame di ricerca su macerie l’ U.C composta dal cane Bea di Patrizia Tarascio.

E’ un ulteriore soddisfazione che si aggiunge alle specializzazioni, in crescita, come il gruppo TLC, la Segreteria da Campo e l’antincendio. Siamo presenti sul territorio da anni e il nostro desiderio è quello di portare nuove crescite nel mondo del volontariato di Protezione civile e solidarietà, per chi desiderasse contattarci può farlo tramite Facebook, o al numero telefonico 3331879433, oppure venirci a trovare in sede in via Furio Camillo 3.