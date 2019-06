Chiaramonte Gulfi. Eros Doria si aggiudica la 5^ prova del campionato regionale di Enduro

Si è disputata oggi in terra ragusana la 5^ prova del campionato regionale Enduro, organizzato dai moto club Enduroibleo e Hobby Motor che hanno saputo ricavare dalle campagne di Chiaramonte Gulfi un cross test di Km 3 e un enduro test di circa Km 4 da fare ripetere ai centauri per ben 4 volte. A rilevare i tempi e stilare le classifiche finali sono stati i cronometristi di Ragusa e di Catania.

I circa 100 piloti provenienti da diverse parti della Sicilia sono stati messi a dura prova dal caldo afoso di questi giorni che sta interessando il Sud Italia, i fans assiepati lungo il tracciato hanno saputo dare le giuste energie affinché i loro beniamini concludessero nel migliore dei modi la competizione.

Ad aggiudicarsi la classifica Assoluti è stato il nisseno Eros Doria, della scuderia Enduroibleo che a bordo della sua Husqvarna 350 a 4 tempi ha bloccato i cronometri a 38’02”49, al secondo posto con un ritardo di 22”65 si è piazzata la giovane promessa palermitana Marco Bologna, della scuderia Sicilia Racing Motorsport su Honda 250 a 4 tempi, l’ultimo gradino del podio è andato al suo compaesano Alessandro Talamo della scuderia Tritone che a bordo della sua Husqvarna 300 a 2 tempi ha fatto registrare il tempo di 39’02”78. Per tutti i tempi e le classifiche è possibile consultare la pagina http://enduro.ficr.it

Al termine della competizione sono seguite le premiazioni di piloti e scuderie all’interno della villa comunale di Chiaramonte Gulfi.