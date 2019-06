Week end nella morsa del caldo per la Sicilia. Previsti 40 gradi

Afa e del caldo torrido nel fine settimana. L’Anticiclone sub tropicale, chiamato Scipione, ha raggiunto tutta la Penisola infiammando il prossimo fine settimana.

Secondo il team del sito iLMeteo.it, le alte temperature sfioreranno i 40 gradi al Sud e nelle isole maggiori, a caratterizzare la giornata. Si registrerà, invece, una flessione al Centro anche di 7 gradi rispetto ad oggi. Le temperature raggiungeranno i 33 gradi al Nord, fatta eccezione per Trieste che sfiorerà i 36.

“Poche – spiega il team del sito – saranno le novità anche per la giornata di domenica, anch’essa infiammata da uno Scipione che tuttavia comincerà a perdere d’intensità. Farà ancora caldo su tutto il Paese. Da segnalare ancora la possibilità di qualche breve e sporadico temporale rinfrescante a ridosso delle Alpi centro orientali specie quelle lombarde, del Trentino alto Adige e marginalmente su quelle del Veneto. Nelle ore più calde ci sarà ancora qualche annuvolamento irregolare sulle dorsali appenniniche in particolare sul comparto umbro marchigiano ed abruzzese, ma con basso rischio di fenomeni”.