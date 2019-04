La Sac acquisisce le quote di Intersac per la gestione dell’aeroporto di Comiso

La Sac, società che gestisce l’internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania, ha acquisito il 100% di Intersac, società che detiene oltre il 65% di Soaco, proprietaria del “Pio La Torre” di Comiso.

Lo ha annunciato il presidente della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Pietro Agen, a margine del convegno “Il trasporto aereo nell’Europa delle Regioni: la rete aeroportuale della Sicilia”, organizzato dal centro studi Demetra in collaborazione con la Sac.

«Ho una buona notizia- ha detto il presidente della Camera di commercio Sud-Est Sicilia – la Sac ha acquisito l’intero pacchetto azionario di Intersac. Un passo avanti per la rete aeroportuale. Un’operazione trasparente, un passo per crescere». «Viviamo un momento di cambiamento epocale – ha aggiunto Agen – non ci facciamo colonizzare, ma stiamo soltanto facendo squadra: o cogliamo queste opportunità o siamo condannati alla marginalità. Il collegamento tra gli scali è vitale perché la situazione è pessima».

«Questa è un’occasione – ha sostenuto Agen – e io ho avuto la fortuna di trovare una governance dell’aeroporto e soci coesi». Nel sistema dei trasporti aerei, ha osservato Agen, “tutti vanno verso l’opzione di cessione del pacchetto di maggioranza”. E la Sicilia, ha sottolineato, «non cresce senza investimenti». Mentre, ha concluso il presidente della Camera di commercio Sud-Est Sicilia «il sistema aeroportuale del Sud-Est può diventare la Fiat dell’Isola» creando «posti di lavoro con i cantieri che saranno aperti».