Al Comune di Modica sarà istituito il “Tavolo tecnico sulla disabilità”.

A breve il Comune di Modica, istituirà il Tavolo Tecnico sulla disabilità, così come proposto dalla Consigliera Capo-gruppo Rita Floridia , durante il consiglio comunale aperto, tenutosi giorno 03/12/2018, in occasione della Giornata internazionale sulla disabilità, promossa dalle Nazioni Unite.

“Tavolo tecnico che avrebbe lo scopo a livello locale,” – cosi si era già espressa la Consigliera Rita Floridia – “di rafforzare e qualificare la pratica di concertazione tra Comune , terzo settore, sindacati e famiglie , migliorando il lavoro di rete, di sinergia già avviato in questi anni con le varie associazioni e famiglie dei disabili, cosi come già previsto dalle varie ed importanti leggi nazionali ( vedi legge 328/2000 , legge 104/92) e sulla falsa riga del “Tavolo tecnico regionale” già costituito con D.A.n.41 del 03 APRILE 2018, per la realizzazione delle politiche sociali sulla disabilità”, rendendo sempre più omogenei ed integrati i servizi e gli interventi territoriali a favore delle persone disabili”.

“Sono lieta di apprendere che quanto proposto in Consiglio comunale, è adesso anche legge! Il 14/12/2018 , sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia- Parte I n.53 è stato infatti pubblicato il D.P. 28/11/2018 – Approvazione dell’ Atto di indirizzo e coordinamento per l’ assistenza da parte dei Comuni delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’ art.1, comma 9, della legge regionale 9 Maggio 2017, n.8 – che all’ art.4 prevede appunto, “ il “ rafforzamento degli strumenti di partecipazione attiva della cittadinanza” , sollecitando i vari Comuni all’ istituzione di appositi tavoli tecnici , in similarità all’ Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al D.A. sopracitato e ringrazio l’Assessore ai Servizi Sociali, il Responsabile del Settore e gli Uffici preposti, che stanno già lavorando per l’istituzione del tavolo suddetto”.