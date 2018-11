A Modica il 2 Reading Poetico per il Premio Europeo “Clemente Rebora”

“Modica con la sua arte, storia, cultura ed accoglienza istituzionale nelle persone del sindaco Ignazio Abbate e dell’assessore alla cultura, Maria Monisteri, ci ha permesso di vivere una bellissima esperienza con il secondo II Evento – reading poetico che si è tenuto nella città della Contea nel quadro della II Edizione del Premio Europeo Clemente Rebora 2018-2019, sul tema “Poesia e spiritualità per un secondo rinascimento”.

Sono state queste le parole del Presidente del Premio, Diego De Nadai, e dei responsabili dell’Associazione culturale “La Fenice” con sede in Sardegna, Angela Tramaloni e Anna Maria Orrù, con le quali , nell’Auditorium “P. Floridia di Modica”, si è aperto l’evento che ha visto nella città della Contea un raduno di poeti provenienti da varie parti d’Italia, d’ Europa ed oltre, (Grecia, Spagna, Romania, Giordania, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) discutere di poesia contemporanea insieme a critici letterari, nonché declamare versi e dialogare con delegazioni di studenti degli Istituti Superiori di Modica (Istituto “Galilei – Campailla”, Istituto tecnico “Archimede”, Istituto Superiore “G. Verga”) accompagnati dai loro docenti.

Una giornata, quella del 10 novembre scorso, ove Franco Di Carlo, poeta, critico letterario e membro della Giuria del Premio Rebora, già collaboratore di Pasolini, ha trattato il tema “Ontologia della Poesia: nuovi percorsi espressivi”, mentre Sofia Skleida, poetessa greca, traduttrice e filologa, studiosa del Greco antico e moderno ha sviluppato il rapporto tra poesia, spiritualità ed estetica, dal presente all’eternità. Gli studenti hanno puntato le loro domande sul senso della poesia al tempo dei social, sulla sua funzione tra passato e presenti, su aspetti di carattere filosofico e linguistico e su come oggi le nuove generazione possano essere aiutate a capire il valore della poesia. A porre domande ai relatori sono stati gli studenti Anita Lucenti del Verga, Edgarda Di Martino del Liceo Classico Campailla, Martina Assenza e Piergiorgio Ferraro del Liceo Scientifico Galilei e Christopher Scollo dell’Istituto Tecnico Archimede.

I lavori del pomeriggio hanno visto l’intervento di Elisabetta Bagli, poetessa spagnola, critico letterario, Presidente del Premio Europeo Rebora, collaboratrice letteraria de: “Il Giornale Italiano de Espana”, che ha sviluppato il tema “Clemente Rebora ed Emilio Prados”: Poesia e rinascimento spirituale dell’uomo nel primo ‘900. Le esperienze di Italia e Spagna”, mentre Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica e membro della Giuria del Premio Rebora, ha trattato il tema “Percorsi di umanità e spiritualità in Rebora e Quasimodo” nel quadro dell’esperienza umana vissuta dai due poeti all’interno delle due guerre mondali.

Oltre al confronto su questi temi, l’evento è stato caratterizzato da un recital di poesie da parte del Presidente del Premio Europeo Rebora, Diego De Nadai, attore di teatro , narratore e donatore di voce , che ha omaggiato Salvatore Quasimodo a 50 anni dalla morte e la città di Modica con letture di versi di Clemente Rebora, Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo, cui ha fatto seguito uno spazio musicale curato dal “Duo Estrella”, che con i suoi due protagonisti, il M° Lino Gatto alla chitarra e Ilde Poidomani, cantante dalla voce straordinaria, hanno incantato tutti gli intervenuti.

A conclusione della giornata il pittore modicano Guido Cicero ha fatto dono di una sua grafica raffigurante Modica a tutti i poeti del Reading, i quali hanno anche avuto modo di fare un breve giro della città visitando particolarmente la casa natale di Salvatore Quasimodo.

“Modica, con questo evento, hanno affermato il sindaco Abbate e l’assessore alla cultura, si è fatta centro culturale di respiro internazionale, e il nostro grazie va sicuramente all’associazione culturale “La Fenice” che fra le tappe degli eventi e iniziative legate al Premio ha voluto scegliere, oltre alle città di Montesarchio, Firenze, Madrid e Roma, anche la nostra città di Modica. Il nostro ringraziamento va anche al prof. Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, per la sua importante e rilevante collaborazione culturale, e per aver creato anche un raccordo con Istituzioni scolastiche di Modica al fine di facilitare la partecipazione di studenti e docenti a questo II Evento del Premio Europeo Rebora”