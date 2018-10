Monterosso Almo. L’Azienda Agricola Dolcissima Mandorla Iblea vince il Premio Qualità ed Esposizione dei Prodotti Agroalimentari

L’Azienda Agricola Dolcissima Mandorla Iblea vince il Premio Qualità ed Esposizione dei Prodotti Agroalimentari. La manifestazione si è svolta in occasione della 44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea svoltasi a Ragusa dal 28 al 30 settembre scorso.



I giudici nell’esprimere il loro giudizio

hanno premiato la qualità del prodotto. L’azienda agricola Dolcissima Mandorla in questi anni ha svolto un lavoro di ricerca sulla varietà di mandorla coltivata a Monterosso Almo e ha ridato un’idedintà ad un’antichissima varietà di mandorla siciliana, ripristinando gli antichi metodi di coltura tradizionali che sono patrimonio della Sicilia contadina d’un tempo dove viene portata avanti un’idea di agricoltura a filiera corta, ecosostenibile e slow. Inoltre, all’azienda monterossana è stato riconosciuto il premio per la migliore esposizione del prodotto, in quanto ha saputo raccontare insieme alla varietà di mandorla anche il territorio Ibleo.

Dolcissima Mandorla Iblea fa parte di Monterosso Ospitalità Diffusa, la prima associazione di promozione turistica del territorio diretta da Rosalba Blasco e Mariella Barresi che porta avanti la voce dei produttori di Monterosso Almo e promuovendo l’Enogastronomia del territorio Ibleo. Il sindaco Salvatore Pagano e l’assessore al turismo Concetta Giaquinta, impegnati a promuovere il progetto BORGHI D’ITALIA, sono molto soddisfatti dell’azienda Dolcissima Mandorla di Monterosso Almo che rappresenta le eccellenze enogastronomiche di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Le altre aziende monterossane che hanno partecipato alla fiera sono state :

Almo Miele di Paola Noto

Macelleria Blasco

Forno di Morello

Az.Agr. Garofalo

nella foto Il sindaco Salvatore Pagano e la vincitrice Rossella Scollo