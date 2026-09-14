Maltempo in Sicilia: violento nubifragio e allagamenti nel centro urbano di Ragusa

RAGUSA, 14 Settembre 2026 – Il Ciclone Mediterraneo continua a imperversare sulla Sicilia, scaricando tutta la sua energia violenta sul territorio. Nel pomeriggio, un violento nubifragio si è abbattuto sui monti Iblei, colpendo duramente e in pieno il centro urbano di Ragusa.

La perturbazione ha scaricato 61 millimetri di pioggia in pochissimi minuti, secondo quanto registrato dalla stazione meteo ufficiale della Protezione civile. La bomba d’acqua ha provocato immediati allagamenti, con accumuli d’acqua stimati fino a 20 centimetri che hanno mandato in tilt la viabilità, trasformando diverse strade cittadine in veri e propri torrenti in piena.

All’impatto del maltempo si è associato un brusco e repentino calo delle temperature: dai +26°C registrati come massima giornaliera, i termometri sono precipitati fino a +18°C nel pieno del pomeriggio, regalando uno scenario dal sapore autunnale.

Le piogge intense non hanno risparmiato le aree circostanti: alla diga di Santa Rosalia, situata a nord della città, sono caduti ulteriori 28 millimetri di pioggia. Con questo nuovo apporto, il bilancio pluviometrico complessivo dall’inizio dell’attuale fase di maltempo nell’area dell’invaso ha toccato quota 75 millimetri. Le autorità restano in allerta per monitorare l’evoluzione del ciclone nelle prossime ore.

foto Franco Assenza

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