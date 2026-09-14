Fumarole a Vittoria. Pelligra: “Basta con le fanfaluche, il Sindaco prende il toro con le corna”

Vittoria, 14 settembre 2026 – Il consigliere comunale Biagio Pelligra interviene con decisione per replicare alle dichiarazioni del sindaco Francesco Aiello sul tema delle fumarole, contestando duramente quanto affermato nel comunicato diffuso dal primo cittadino nelle ultime ore.

Secondo Pelligra, il sindaco continua a spostare l’attenzione, a diluire le responsabilità e a presentare come “novità” ciò che avrebbe dovuto essere affrontato sin dal primo giorno del suo mandato. «Non una delle promesse fatte da Aiello in campagna elettorale e all’atto del suo insediamento è stata mantenuta», afferma il consigliere, ricordando come il sindaco avesse garantito ai vittoriesi una soluzione rapida e definitiva del fenomeno. «Oggi, dopo anni di immobilismo, se ne viene dicendo che sta predisponendo un disegno di legge. È evidente che sta preparando il terreno per la prossima campagna elettorale».

Pelligra contesta anche il tentativo del sindaco di spostare il problema su un piano sovracomunale, definendo questa narrazione una strategia per eludere le proprie responsabilità. «Che il fenomeno delle fumarole interessi l’intera fascia costiera è noto da decenni. Ma questo non giustifica l’assenza di risultati a Vittoria. La comunità vittoriese non può continuare a credere a queste fanfaluche», dichiara il consigliere, sottolineando come il sindaco abbia governato per anni senza produrre alcun cambiamento concreto.

Il riferimento al disegno di legge consegnato ai parlamentari regionali viene definito da Pelligra «un annuncio tardivo e privo di ricadute immediate». «Aiello parla di divieti, di fili ecocompatibili, di centri di stoccaggio inesistenti. Ma tutto questo non risolve il problema delle fumarole che i cittadini respirano ogni notte. Non serve un libro dei sogni, servono azioni immediate, controlli veri, investimenti concreti e una strategia locale che finora non si è vista».

Il consigliere evidenzia inoltre come il sindaco continui a scaricare le responsabilità su altri livelli istituzionali: «Aiello chiede interventi alle Province, alla Regione, al Parlamento regionale. Ma cosa ha fatto lui, concretamente, per Vittoria? Dove sono i risultati? Dove sono le misure promesse?». Pelligra conclude con un appello alla comunità vittoriese: «I cittadini meritano verità, non narrazioni. Meritano soluzioni, non promesse riciclate. Meritano un’amministrazione che affronti i problemi, non che li sposti sempre più lontano. Le fumarole non si combattono con i comunicati, ma con il lavoro. E questo lavoro, purtroppo, non lo abbiamo visto. Al contrario, vediamo tramonti che continuano a essere inquinati dal fumo delle fumarole. Per non parlare dell’aria “avvelenata” che tutti i giorni siamo costretti a respirare».

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