V tappa Coppa Sicilia MTB: a Rometta Marea altra giornata da incorniciare per la Motyka Bike School Modica

Rometta Marea, 29 giugno 2026 – Ancora una domenica ricca di emozioni per tutto l’ambiente Motyka Bike School Modica che, ieri, è stata protagonista alla V tappa di Coppa Sicilia MTB che si è disputata a Rometta Marea.

Nella ridente cittadina messinese, infatti, i colori gialloneri del sodalizio modicano sono stati protagonisti di prestazioni di rilievo che hanno permesso di conquistare diversi podi e alla società della Contea di salire per l’ennesima volta sul podio come seconda squadra partecipante alla kermesse.

Nella categoria G2M, infatti, è arrivato il primo posto di Santiago Borgese. Podio soltanto sfiorato, invece, per Giuseppe Agosta che, tuttavia, ha ottenuto un onorevole quarta posizione.

Doppietta Motyka Bike School Modica, nella categoria G4M, dove ha trionfato il solito Nicolò Tagliarini. Al secondo posto si è piazzato, invece, Simone Adamo. Nella stessa categoria da registrare anche il quindicesimo posto di Gabriele Aprile, il diciottesimo di Thomas Cataudella e il ventiduesimo di Lorenzo Cassarino.

Successo Motyka Bike School Modica anche in campo femminile, dove nella categoria G5F è arrivata la vittoria di Bruna Maria Puccia.

Nella stessa categoria, ma maschile (G5M), Dominik Borgese è salito sul terzo gradino del podio, mentre Saro Cicero ha concluso le sue fatiche al ventinovesimo posto.

“Non possiamo che essere felici e orgogliosi dei nostri atleti – dichiarano dalla Motyka Bike School – anche a Rometta Marea i risultati ottenuti parlano chiaro, ma quello che ci fa maggiormente piacere è ancora una volta l’atteggiamento avuto dai nostri piccoli campioni. Anche nella quinta tappa di Coppa Sicilia – continuano – hanno dimostrato grinta, spirito di squadra e tanta voglia di continuare a migliorare. Gran parte del merito di questi successi, sono dei nostri coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini che svolgono un grande lavoro e riescono a far capire l’importanza dell’impegno da mettere a ogni allenamento. Un grazie,come sempre – concludono i dirigenti della Motyka Bike School Modica – va anche alle famiglie dei nostri atleti e agli sponsor che si supportano in questa bellissima avventura”.

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