Recuperate diverse fontanelle storiche di Ragusa. Sortino: “Era un impegno preso con i cittadini”

Ragusa, 27 giugno 2026 – Il consigliere comunale Giovanni Sortino interviene per fare il punto su un impegno assunto più di un anno fa e oggi finalmente in fase avanzata di realizzazione: il recupero e la rimessa in funzione delle fontane storiche del centro di Ragusa.

Sortino ricorda come tutto sia iniziato nel marzo 2023, in piena campagna elettorale, quando — durante un sopralluogo in via Pirrera, zona allora priva di illuminazione — aveva stipulato un patto preciso con i cittadini: ridare dignità alle fontane pubbliche, spesso abbandonate o non funzionanti. Un impegno che, sottolinea, «non è rimasto sulla carta».

«Sono una persona fissata sulle piccole cose, perché sono convinto che siano proprio i dettagli a migliorare davvero una città» dichiara Sortino. «Vorrei strade senza erbacce, senza buche, con tutte le lampade accese. Non sempre è possibile, ma il mio ruolo mi impone di provarci ogni giorno, proponendo e sollecitando interventi concreti».

Nel settembre dello scorso anno, Sortino ha presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno per istituire un servizio stabile di manutenzione delle fontane storiche e di quelle presenti nelle ville comunali. Il documento è stato approvato all’unanimità, sia dalla maggioranza che dall’opposizione. «Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi consiglieri: quando si lavora insieme per il bene della città, i risultati arrivano» aggiunge.

Nelle ultime settimane, diverse fontane storiche stanno tornando operative, proprio mentre Ragusa si avvicina al picco delle temperature estive. «In queste giornate di caldo intenso, poter contare su fontane funzionanti non è solo un fatto estetico, ma anche un servizio utile ai cittadini» sottolinea Sortino. «Per questo ringrazio il Comune di Ragusa per gli interventi già realizzati e per quelli in corso».

Il consigliere conclude ribadendo il suo impegno: «Continuerò a lavorare sulle piccole e grandi cose, perché sono convinto che la qualità della vita passi anche da ciò che spesso diamo per scontato».

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