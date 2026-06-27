San Giovanni Battista a Monterosso Almo e il rito della luce, emozione speciale per i fedeli

Monterosso Almo, 27 giugno 2026 – Si è conclusa con grande partecipazione di devoti e fedeli la fase ultima dei solenni festeggiamenti della natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo, che anche quest’anno hanno unito fede, tradizione e comunità.

Il momento più suggestivo è stato il rito della luce, celebrato all’alba del 24 giugno: il vicario parrocchiale, don Salvatore Giaquinta, ha celebrato dopo che il sole aveva illuminato la chiesa all’alba con il suo massimo splendore, mentre il suono festoso delle campane e i 21 colpi a cannone hanno annunciato l’inizio della giornata dedicata al santo patrono. Un gesto simbolico che richiama la rinascita e la speranza e che ogni anno emoziona i fedeli presenti sin dalle prime ore del mattino.

La celebrazione ha proseguito con le solenni funzioni eucaristiche, la processione con la reliquia e il tradizionale spettacolo pirotecnico che ha chiuso la giornata in un tripudio di luci e devozione.

Quest’anno, tra l’altro, i festeggiamenti hanno potuto contare sul sostegno mediatico della Gali group logistica & trasporti di Ispica, da sempre vicina alle iniziative religiose e culturali del territorio, garantendo la diffusione e la valorizzazione degli eventi del calendario. La comunità di Monterosso Almo conferma così il suo profondo legame con San Giovanni Battista, in una festa che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa iblea.

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