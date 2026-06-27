Issata, per il terzo anno consecutivo, la Bandiera Blu nel mare di Sampieri

Sampieri(Scicli), 27 giugno 2026 – Orgoglio e responsabilità.

Sono i due sentimenti che il riconoscimento della Bandiera Blu al mare di Sampieri per il terzo anno consecutivo provocano in chi questi luoghi vive e ama.

La sintesi è nelle parole di don Franco Cataldi, che ieri, in una atmosfera sospesa di lieve pioggerellina estiva, davanti a un mare guccioniano, ha chiesto la benedizione per questo risultato che il Comune ha ottenuto grazie all’assolvimento di ben 33 parametri stringenti che portano alla Bandiera.

L’alzabandiera è avvenuto alla presenza del sindaco Mario Marino, dell’amministrazione comunale al completo, di Carabinieri, Polizia, Finanza, dei volontari di protezione civile, dell’associazione Marinai d’Italia, del Comitato Bruca, del Wwf e di altre realtà associative che si occupano di tutela dell’ambiente, non ultimo il centro di incontro di Sampieri.

Mentre il piano del maestro Mario Pollicita intonava l’Inno di Mameli, tanti bagnanti hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera con la consapevolezza di chi sa di vivere in un angolo di paradiso.

Un ruolo hanno avuto in questo risultato il professor Corrado Monaca, che ha guidato l’amministrazione in questi anni lungo il percorso amministrativo che ha portato ai tre riconoscimenti, l’ingegnere Giuseppe Giallo e il dottor Carmelo Alecci, dell’ufficio tecnico comunale, mentre il Gal Terra Barocca ha fatto dono di alcuni gadget ai presenti.

Ieri sera intanto nella spiaggia di Micenci a Donnalucata il primo dei tre concerti che quest’anno aprono la stagione estiva all’insegna della Bandiera Blu nelle borgate.

A Donnalucata il Comune è impegnato nella realizzazione del nuovo lungomare di levante e nella prosecuzione della pista ciclabile che parte da Marina di Ragusa.

La scelta della spiaggia di Micenci per il live musicale di ieri non è casuale. È l’unico tratto di costa di Donnalucata che, allo stato attuale, può ambire al riconoscimento della Bandiera Blu nel 2027, e lo stesso percorso di valorizzazione è in fase di valutazione anche per Cava d’Aliga.

A conferma della volontà dell’Amministrazione di investire concretamente su Micenci, quest’anno, per la prima volta, sarà installata una torretta con postazione di salvataggio. Un servizio che migliorerà la sicurezza dei bagnanti e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione di questa spiaggia, anche in vista della candidatura alla Bandiera Blu

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