Dalla pedalata alla solidarietà: donato un frigorifero alla Pediatria dell’Ospedale “Nino Baglieri” di Modica

Modica, 26 giugno 2026 – Quando lo sport sposa una causa nobile, il risultato è sempre una vittoria per l’intera comunità. Dopo il grande successo dell’evento di Group Cycling svoltosi lo scorso sabato 9 maggio, l’iniziativa benefica promossa da START Fitness and Wellness 2.0 ha ufficialmente raggiunto il suo traguardo più importante. Grazie all’intero ricavato della manifestazione sportiva e alla preziosa collaborazione con l’Associazione Goccia dopo Goccia, è stato donato e consegnato un nuovo frigorifero al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. L’evento dello scorso maggio aveva visto una straordinaria e calorosa partecipazione di atleti e appassionati, che hanno pedalato con energia e entusiasmo durante le sessioni di Group Cycling Club Class guidate dagli istruttori Fabio Iabichella, Carmelo Ventura e Maurizio Mezzasalma. L’iter per concretizzare la donazione ha richiesto del tempo a causa delle necessarie procedure burocratiche e amministrative, ma la perseveranza degli organizzatori ha premiato l’attesa: “Ci è voluto un po’ di tempo per completare tutte le procedure necessarie – ha detto Ignazio Pagano – ma oggi possiamo finalmente dire di aver raggiunto il nostro obiettivo. Vedere quel frigorifero installato nel reparto è la soddisfazione più grande” spiegano i promotori. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Dott.ssa Antonella Garro, alla Caposala Vincenza Armenia e a tutto il personale del Reparto di Pediatria per la splendida accoglienza e, soprattutto, per l’instancabile e prezioso lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della salute dei più piccoli. Il successo di questa iniziativa dimostra che lo sport può essere un potentissimo veicolo di coesione sociale e generosità. Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno partecipato, pedalato e sostenuto il progetto: perché insieme, proprio come ricorda il nome dell’associazione, goccia dopo goccia, si può fare la differenza e creare un grande mare di solidarietà.

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