Scoglitti, inaugurata la nuova piazza Cavour. L’assessore Nicastro: “Un’opera che cambia il volto di questa realtà urbana”

Scoglitti(Vittoria), 26 giugno 2026 – Ieri sera, con il tradizionale taglio del nastro, è stata inaugurata la nuova piazza Cavour di Scoglitti, alla presenza del sindaco Francesco Aiello, dell’onorevole Nello Dipasquale, dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro assieme agli altri componenti della giunta municipale e dei tecnici comunali. L’intervento, finanziato con fondi regionali per un importo di 1.225.000 euro, segna un passo decisivo nel percorso di riqualificazione urbana della frazione balneare di Vittoria.

L’assessore Giuseppe Nicastro ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Questa piazza rappresenta un altro importante traguardo targato amministrazione Aiello. Già nel 2024 avevamo immaginato una nuova visione di Scoglitti, una visione futuristica e accogliente, capace di offrire ai cittadini, ai villeggianti e ai turisti un vero e proprio biglietto da visita della nostra comunità. Piazza Cavour era in condizioni pessime, non adeguata né dal punto di vista strutturale né estetico. Oggi, invece, consegniamo un luogo moderno, funzionale e rispettoso dell’ambiente».

Nicastro ha sottolineato come il progetto abbia introdotto soluzioni innovative e sostenibili: «Abbiamo realizzato una pavimentazione drenante, senza ricorrere alla cementificazione, rispettando i parametri ambientali. La piazza è stata arricchita con essenze autoctone, nuove aree verdi, spazi dedicati ai bambini e un impianto di illuminazione a led che garantisce risparmio energetico e impatto ambientale ridotto. È una piazza pensata per la socialità, per la movida estiva e per le attività culturali e di spettacolo».

L’assessore ha poi rivolto un appello ai cittadini e agli esercenti:

«Abbiamo consegnato un bene comune, e come tale va custodito. Invito tutti a prendersi cura di questo spazio, a mantenerlo decoroso e vivo. È un patrimonio che appartiene non solo a noi, ma anche alle generazioni future».

Nicastro ha voluto ringraziare il sindaco Aiello per la guida politica e l’onorevole Dipasquale per il sostegno istituzionale: «Grazie all’emendamento presentato alla Regione Siciliana dall’onorevole Dipasquale, abbiamo ottenuto il finanziamento necessario. Senza il suo impegno oggi non saremmo qui a inaugurare questa splendida piazza».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uffici comunali e ai tecnici che hanno seguito l’intervento: architetto Rosario Cultrone, dirigente dei Lavori pubblici e Rup; Anna Leonardi, dell’ufficio Gare; architetto Orazio Giardina, direttore dei lavori; architetto Arcangelo Mazza, progettista

«L’architetto Mazza ha avuto un’intuizione straordinaria – ha aggiunto Nicastro – immaginando la piazza come la chiglia di una nave rivolta verso il mare. Le linee della pavimentazione tracciano idealmente la direzione delle onde, creando un dialogo visivo con il paesaggio costiero. È una piazza che guarda al futuro, ma che resta profondamente legata alla nostra identità».

L’assessore ha concluso con una riflessione sul percorso amministrativo:

«Vittoria e Scoglitti stanno cambiando. Il vero cambiamento non si misura con le parole, ma con i fatti. E questa piazza è la prova concreta di una politica che investe nel territorio e nella qualità della vita. Continueremo a lavorare per completare il secondo stralcio del progetto, rendendo piazza Cavour ancora più accessibile, vivibile e bella».

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