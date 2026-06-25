Virtus Ragusa, Basket. Confermato lo staff tecnico: Valerio e Pioggia al fianco di coach Recupido

Ragusa, 25 giugno 2026 – Due profondi conoscitori dell’ambiente Virtus, due profili competenti, giovani e motivati: Lia Valerio e Giovanni Pioggia saranno gli assistenti di coach Recupido per il prossimo campionato di Serie B Interregionale. Lo comunica la società, che completa quindi la composizione dello staff tecnico.

Per Lia Valerio, classe ’87 di Portogruaro, si tratta del quinto anno da assistant coach. Un percorso cominciato nell’estate 2022 con Antonio Bocchino e proseguito, anno dopo anno, attraverso responsabilità sempre maggiori. Valerio – già storico capitano della Passalacqua Ragusa da giocatrice – ha lavorato al fianco di Recupido nella stagione 2023/24 e nella prima parte della 2024/25, in Serie B Nazionale, prima di affiancare coach Di Gregorio fino allo scorso maggio.

«Da parte della società avverto il desiderio di costruire qualcosa di profondo – dice coach Valerio -. Profondo significa cura e crescita dei ragazzi, dei giovani. Significa appartenenza, territorio. Ho molta fiducia nel legame tra questi aspetti, perché alla fine i risultati sono importanti, ma sono la conseguenza di quello che fai in profondità. Per questo motivo trovo tutto molto bello, molto stimolante e farne parte è davvero un onore».

Con lei ci sarà Giovanni Pioggia, classe 2003, alla seconda stagione da assistente. Pioggia, lo scorso anno, ha lavorato anche nel settore giovanile, guidando la seconda formazione Under 17 (composta da ragazzi nati nel 2010), e l’Under 14. Puntare su di lui conferma la volontà del club di far crescere competenze e senso di appartenenza all’interno della propria struttura tecnica.

«Per me la Virtus non è semplicemente un club, ma la mia seconda pelle. Far parte dello staff della prima squadra – dice Pioggia – è motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità che vivo con entusiasmo. Ringrazio la presidente Sabbatini e la società per questa occasione. Lavorare accanto a coach Recupido e a coach Valerio rappresenta una possibilità importante di crescita, perché mi permette di confrontarmi ogni giorno con persone di grande esperienza e di continuare il mio percorso di formazione. Un ringraziamento va anche a coach Di Gregorio, con cui nella scorsa stagione ho vissuto un’esperienza significativa, che ha fatto da apripista al lavoro di quest’anno».

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