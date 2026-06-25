Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali di Ragusa: Blanco eletto Presidente

RAGUSA, 25 Giugno 2026 – Si è tenuta il 24 giugno 2026 la prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa. L’incontro segue la conclusione delle operazioni elettorali per il rinnovo del direttivo, terminate lo scorso 10 giugno in seconda convocazione.

Nel corso della riunione operativa, l’organismo professionale ha definito la ripartizione delle cariche sociali per il quadriennio 2026/2030, ufficializzando la nuova composizione dei vertici istituzionali che guideranno l’ente.

Alla Presidenza dell’Ordine è stato eletto Donato Blanco. Ad affiancarlo nell’ufficio di presidenza e nella gestione strategica delle attività istituzionali saranno il Vicepresidente Giuseppe Arestia, il Segretario Simone Santaera e il Tesoriere Vincenzo Parrino. Il Consiglio Direttivo provinciale si completa inoltre con la presenza dei consiglieri Vincenzo Criscione, Letizia La Rosa e Tiziano Parisi.

Il nuovo Consiglio direttivo rimarrà in carica fino al 2030 con il compito fondamentale di garantire la rappresentanza della categoria sul territorio, sovrintendere alla regolare tenuta dell’Ordine professionale e promuovere nuove iniziative volte alla valorizzazione della professione e al costante sostegno di tutti gli iscritti.

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