Spighe Verdi 2026, Modica conferma il riconoscimento nazionale. L’assessore Cannizzaro: “Premiato un percorso concreto di tutela ambientale e valorizzazione del territorio”

Modica, 25 giugno 2026 – Per il secondo anno consecutivo il Comune di Modica conquista la prestigiosa Spiga Verde, il riconoscimento nazionale assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) ai comuni rurali che si distinguono per le politiche di sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e la valorizzazione del paesaggio. Un risultato che conferma la bontà del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale e che vede Modica tra i pochi comuni siciliani insigniti del riconoscimento insieme alle città di Ragusa e Vittoria, a testimonianza dell’eccellenza raggiunta dall’intero territorio ibleo. Grande soddisfazione viene espressa dall’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro, che ha seguito da vicino il percorso che ha portato alla conferma del riconoscimento. «Ottenere la Spiga Verde per il secondo anno consecutivo – dichiara Cannizzaro – significa vedere premiato il lavoro svolto quotidianamente per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del nostro patrimonio rurale e la promozione di modelli di sviluppo sostenibili. È un riconoscimento che appartiene all’intera comunità modicana, alle aziende agricole che custodiscono il territorio e a tutti coloro che contribuiscono a preservare le nostre campagne e il nostro paesaggio». La Spiga Verde rappresenta per i comuni rurali ciò che la Bandiera Blu rappresenta per le località costiere: un marchio di qualità che certifica l’impegno verso la sostenibilità ambientale, la corretta gestione del territorio, la valorizzazione delle produzioni locali e la qualità della vita. «Questo risultato – continua Cannizzaro – conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Continueremo a investire nella sostenibilità, nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione delle nostre risorse naturali e agricole, perché crediamo che il futuro del territorio passi attraverso scelte responsabili e una visione di lungo periodo». Soddisfatto anche il Sindaco Maria Monisteri Caschetto, che sottolinea il valore strategico del riconoscimento per l’intera città. «La conferma della Spiga Verde è motivo di orgoglio per Modica e rappresenta il riconoscimento di un lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, uffici comunali, imprese agricole e cittadini. È la dimostrazione che investire sulla sostenibilità, sulla qualità ambientale e sulla valorizzazione del territorio produce risultati concreti e contribuisce a rafforzare l’immagine positiva della nostra città». L’importante traguardo è il frutto di un lavoro condiviso con l’assessorato al Turismo e all’Agricoltura guidato da Tino Antoci, con tutta l’Amministrazione comunale, con l’Ufficio Ecologia e con il consulente ambientale Dario Modica, il cui contributo è stato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo. La conferma della Spiga Verde rafforza ulteriormente il percorso virtuoso avviato dal Comune di Modica, che negli ultimi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti in campo ambientale, consolidando il proprio ruolo di modello di sostenibilità e valorizzazione del patrimonio rurale siciliano.

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