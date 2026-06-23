Salvatore Causarano entra a far parte del Consiglio provinciale, sostituisce Angelo Galifi

Ragusa, 23 giugno 2026 – “Ringraziamo il consigliere Galifi per l’impegno profuso nel corso del suo incarico e accogliamo il nuovo consigliere, Salvatore Causarano”, ha dichiarato la Presidente Maria Rita Schembari evidenziando lo spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio per il bene della comunità provinciale.

“Accolgo questo nuovo incarico con gratitudine e senso di responsabilità, sono convinto che sia necessario ripristinare il dialogo e il rapporto con i cittadini, sopratutto quelli che si sono allontanati dalla politica, che noi ci onoriamo di rappresentare”, ha dichiarato il neo consigliere.

Entrando nel merito dell’ordine del giorno, approvati all’unanimità tutti i punti, a partire dai due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Ed ancora, l’adesione alla “Rottamazione Quinquies”, la ratifica di una determinazione presidenziale relativa a lavori urgenti sulla SP 67 Pozzallo-Marza e la proposta di adesione all’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.

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