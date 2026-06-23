Atletica. Orgoglio modicano ai Campionati Regionali Cadetti/e di Catania

CATANIA, 23 Giugno 2026 – Due giornate intense, cariche di emozioni, fatica e grandissime soddisfazioni. La società “Il Castello Città di Modica” è stata splendida protagonista ai Campionati Regionali Individuali Cadetti e Cadette a Catania. Tutti i giovani atleti sono scesi in pista e in pedana decisi a dare il massimo, e i risultati hanno ampiamente ripagato la loro determinazione.

La copertina del weekend spetta di diritto a Cristian Di Grandi, che si laurea Campione Regionale Assoluto nel salto in lungo! Per lui un fantastico terzo posto in gara con la misura di 5,24 m che gli vale il titolo di categoria, a cui ha aggiunto un’ottima prestazione cronometrica sui 2000 metri, fermando l’orologio a 7’50”.

Bravissima anche Emma Triberio, che ha affrontato con coraggio e grinta la sua prima esperienza assoluta sulla difficile distanza dei 1200 siepi, conquistando un ottimo quinto posto con il tempo di 4’41″84. Emma ha poi sfiorato il podio anche nei 300 metri ostacoli, stampando un prezioso quarto posto.

Non è stata da meno Lucia Buffa, che ha dato tutto quello che aveva nei 300 metri piani chiusi in 51″55, per poi completare la sua fatica nel salto triplo, dove ha agguantato la settima posizione con la misura di 8,40 m.

Doppio piazzamento nella top-10 per un solido Geremia Baglieri, capace di conquistare il nono posto sia nel salto triplo (con la misura di 9,62 m) sia nel salto in alto, superando l’asticella a 1,35 m.

A coronare questa bellissima spedizione di squadra sono arrivate le ottime prove di Alessandra Di Grandi e Michele Barone: Alessandra ha sfrecciato sugli 80 metri piani fermando il crono a 12″60, mentre Michele ha lottato con i denti sui 1000 metri tagliando il traguardo in 4’03″00.

Ognuno di loro ha portato punti, entusiasmo e orgoglio i colori del sodalizio modicano presieduto da Carlo Adamo.

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