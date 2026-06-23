Il Prefetto Tania Giallongo in visita nei comuni montani: tappa a Monterosso Almo e Giarratana

Giarratana/Monterosso Almo, 23 giugno 2026 – Una giornata dedicata ai comuni montani della provincia. Lunedì 23 giugno Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, ha svolto una visita istituzionale a Monterosso Almo e Giarratana. Due tappe per ascoltare da vicino le criticità e le esigenze delle piccole realtà dell’area iblea.

Nel borgo Monterosso il Prefetto è stata accolta dal Sindaco Salvatore Pagano, dalla Segretaria comunale Dott.ssa Chiara Sallemi, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Mazzarello e dalla Consigliera comunale Maria Rita Scollo.

L’incontro si è svolto nel segno dell’attenzione alle problematiche dei comuni dell’entroterra, in particolare alla vigilia della solennità di San Giovanni Battista, patrono della comunità monterossana.

La visita si è poi spostata a Giarratana. Ad accogliere il Prefetto a Palazzo Comunale il Sindaco Bartolo Giaquinta con la Giunta Comunale.

Clima di “grande cordialità, disponibilità e reciproco ascolto”, sottolinea l’Amministrazione, apprezzato come segnale di vicinanza delle Istituzioni.

Nel corso del confronto sono emerse le principali difficoltà dei piccoli comuni: gestione amministrativa e organizzativa, adeguamento della normativa alle nuove esigenze dei territori, efficienza dei servizi ai cittadini. Giarratana ha rappresentato alcune delle proprie priorità, trovando nel Prefetto “grande attenzione, sensibilità istituzionale e disponibilità all’ascolto”. Erano presenti anche il Segretario Comunale V. Aprile, la Responsabile del 1° Settore S. Agosta, la Responsabile del 2° Settore S. Poidomani, la Responsabile del 3° Settore M. Franco e l’Agente di Polizia Locale M. Mazza.

Il Al termine, il Sindaco Giaquinta ha consegnato al Prefetto Giallongo una cesta di prodotti tipici, un volume sulla storia di Giarratana e il gagliardetto ufficiale del Comune. La doppia visita conferma l’attenzione della Prefettura alle realtà montane dell’Ibleo. “Un’importante occasione di confronto costruttivo e propositivo”, commenta l’Amministrazione di Giarratana, che ringrazia il Prefetto per la vicinanza concreta alle comunità locali.



Nelle due foto il momento dell’incontro tra il Prefetto e le amministrazioni comunali.

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