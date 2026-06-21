Turismo, Mauro: “Costa Ragusa sia il brand identitario dell’intera provincia. Da Mangia’s grande opportunità per il Sud-Est”

Ragusa, 21 giugno 2026 – “Costa Ragusa può diventare per la nostra provincia ciò che la Costa Smeralda rappresenta per la Sardegna: un brand riconoscibile nel mondo, capace di trainare l’intera economia turistica del territorio”.

Lo afferma il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro commentando il progetto turistico che aprirà i battenti la prossima settimana.

“L’iniziativa del gruppo Mangia’s di lanciare il brand “Costa Ragusa” rappresenta una straordinaria opportunità per tutto il territorio ibleo e merita di essere sostenuta da istituzioni, operatori economici e amministrazioni locali. Per la prima volta un grande player internazionale del turismo individua nel nome Ragusa un marchio forte, riconoscibile e capace di competere sui mercati globali”.

“Parliamo di un investimento che sfiora i 200 milioni di euro e che rappresenta uno dei più importanti interventi turistici oggi in corso in Sicilia. Il gruppo Mangia’s, storica realtà dell’ospitalità italiana con una presenza consolidata nei principali mercati internazionali, ha deciso di legare il proprio futuro a questo territorio e questa scelta deve essere letta come un segnale di straordinaria fiducia nelle potenzialità della provincia di Ragusa”.

Mauro richiama quindi le imminenti aperture previste per l’estate 2026.

“Il primo luglio aprirà il Mangia’s Costa Ragusa Borgo, struttura cinque stelle full all-inclusive, mentre il primo agosto sarà la volta dell’Icona’s Costa Ragusa Resort, cinque stelle lusso. Due strutture che insieme offriranno 538 camere tra suite, ville e servizi di alto livello. A queste si aggiunge il rilancio del Donnafugata Golf Resort, destinato a intercettare il turismo internazionale legato al golf e ai segmenti ad alta capacità di spesa”.

“Da anni discutiamo di come costruire un’identità turistica unitaria per la provincia. Oggi un importante investitore privato ci indica una strada concreta. Costa Ragusa non è soltanto il nome di due resort, ma una visione territoriale che mette insieme il mare, il patrimonio UNESCO del Val di Noto, l’enogastronomia, i borghi storici e le eccellenze ambientali di tutta l’area iblea».

“Dobbiamo avere l’ambizione-conclude Mauro- di trasformare Costa Ragusa in un brand iconico, capace di identificare nel mondo non soltanto Marina di Ragusa o la fascia costiera, ma l’intero sistema turistico del Sud-Est siciliano. Chi sceglie Costa Ragusa deve scoprire anche Modica, Scicli, Donnafugata, Ispica, Vittoria, il Cerasuolo, il cioccolato di Modica, la Fornace di Punta Pisciotto, le nostre spiagge e il patrimonio culturale che rende unica questa terra”.

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