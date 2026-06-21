Sicurezza stradale, rafforzati i controlli a Modica: mirati accertamenti su moto e monopattini elettrici

MODICA, 21 Giugno 2026 – Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato a Modica, con un focus mirato alla sicurezza della circolazione stradale e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, con il prezioso supporto operativo della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, hanno setacciato le principali arterie cittadine. I posti di controllo hanno interessato sia il centro storico di Modica Bassa che i quartieri della zona di Modica Alta.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai veicoli a due ruote e ai monopattini elettrici, anche alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno introdotto regole più stringenti, tra cui l’obbligo del casco omologato e del contrassegno identificativo.

Il bilancio dell’attività sul campo parla di 30 motoveicoli e 25 monopattini elettrici fermati e verificati. In totale sono state identificate 80 persone, di cui 20 cittadini stranieri.

Nel corso delle verifiche sono emerse diverse irregolarità: sono state infatti contestate 20 violazioni al Codice della Strada. Le sanzioni hanno riguardato principalmente l’alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli, il mancato utilizzo del casco protettivo, la circolazione con revisione scaduta e, per quanto riguarda i monopattini, l’assenza del contrassegno identificativo obbligatorio. Per tre conducenti, oltre alle multe amministrative, è scattato anche il sequestro del mezzo con il contestuale ritiro dei documenti di circolazione.

Dalle autorità confermano che i controlli proseguiranno con costanza anche nelle prossime settimane. L’obiettivo delle attività di prevenzione e vigilanza resta quello di accrescere la sicurezza sulle strade e promuovere una cultura del rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada.

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