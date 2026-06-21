Passaggio della campana al Lions Club Comiso Terra Iblea: Francesca Cassarino nuova presidente. Gemellaggio con Malta

Comiso, 21 giugno 2026 – Nella Sala Azzurra di Villa Orchidea, il Lions Club Comiso Terra Iblea ha celebrato la sua 26ª Charter Night con il solenne passaggio della campana e la cerimonia di gemellaggio con il Lions Club Mdina-Malta. Una serata istituzionale che ha chiuso il mandato di Rosario Alescio e aperto il nuovo anno sociale 2026 – 2027 affidato alla presidente Francesca Cassarino.

Rosario Alescio ha concluso un mandato guidato con dedizione e successo. Al suo Club lascia relazioni istituzionali rafforzate, partnership allargate e la capacità di gestire progetti complessi: dalla cooperazione europea alla Scuola per Genitori, dall’oncologia pediatrica alla tutela del paesaggio.

La campana è passata a Francesca Cassarino, nuova presidente pronta ad affrontare l’anno sociale con entusiasmo. “Raccoglie una campana che suona molto forte. Il mandato che inizia è insieme un’eredità e un’opportunità”, è stato sottolineato durante la cerimonia. Obiettivo: costruire su quanto fatto e restare al passo con i bisogni del territorio.

All’evento hanno partecipato numerosi soci, invitati e varie autorità lionistiche: Vincenzo Spata, Past Governatore; Luigi Bellassai, presidente dell’VIII Circoscrizione; Giuseppe Valvo, presidente della Zona 22.

Presenti inoltre il Presidente di zona di Malta Maryanne Abela, i Delegati ai gemellaggi Giuseppe Santangelo per il distretto 108 e Isabelle Coppini per Mdina-Malta Host.

Nel suo intervento, la presidente Cassarino, oltre a presentare la sua squadra di lavoro, ha tracciato le linee guida del mandato:

*1. Riconoscimento all’operato uscente*: gratitudine per il lavoro di Rosario Alescio.

*2. Centralità di persone e servizio*: l’anno sarà ispirato ad amicizia, collaborazione e impegno concreto, con coinvolgimento attivo dei soci.

*3. Lionismo come azione concreta*: service su prevenzione sanitaria, sostegno educativo, cultura, ambiente e aiuto alle fasce più fragili.

*4. Cultura e giovani*: valorizzare la cultura come crescita e cittadinanza attiva. Proseguirà la “Scuola per Genitori”, percorso formativo per genitori, docenti ed educatori con la direzione scientifica del prof. Alberto Pellai.

*5. Pari opportunità e inclusione*: attenzione a libertà femminile, diritti umani, dignità della persona, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.

*6. Rete col territorio*: rafforzare il legame tra associazioni, istituzioni e club service per valorizzare le risorse dell’area iblea.

*7. Valori del Governatore*: gentilezza, generosità e gioia di servire, secondo il motto del Governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Walter Buscema.

Momento di forte valenza simbolica la cerimonia di gemellaggio tra Lions Comiso Terra Iblea e Lions Mdina-Malta Host. I due presidenti hanno controfirmato una pergamena che recita: “Il mare non ci divide ma ci unisce in un legame fondato su amicizia e comune vocazione al servizio. Uniti dagli stessi valori lionistici e da una storia mediterranea intrecciata di culture, tradizioni e accoglienza, i nostri Club desiderano costruire un ponte di collaborazione permanente tra le nostre comunità”.

Un patto che punta a iniziative comuni, scambi culturali e progetti di autentica fratellanza tra i popoli del Mediterraneo, in piena coerenza con il motto distrettuale “Concordanza e Fraternità nel Servizio”.

Gli ospiti maltesi , nel corso della loro permanenza a Comiso, sono stati ricevuti dalla Sindaca Schembari . Il gruppo Lions maltese ha visitato alcuni luoghi significativi di Comiso: 1° giorno chiese e fondazione Bufalino, 2° giorno Museo di storia naturale.

Per il gemellaggio c’è stato uno scambio di doni. Il Lions Club di Comiso ha offerto prodotti tipici(olio e conserve) e interessanti libri su Comiso.

Con la Charter Night e il passaggio della campana, il Lions Comiso Terra Iblea si conferma ancora una volta una realtà attiva e radicata, pronta a tradurre i valori lionistici in azioni concrete per la comunità.



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