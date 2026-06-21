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Tensione alla Villa Comunale di Vittoria: sanitari del 118 aggrediti da extracomunitari ubriachi

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Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 21 Giugno 2026 –

Un sabato sera che doveva essere all’insegna del relax e della spensieratezza si è trasformato nell’ennesimo scenario di paura e degrado nel cuore di Vittoria. Ieri sera, la Villa Comunale, storico polmone verde della città e abituale punto di ritrovo per famiglie, si è trasformata nel teatro di un gravissimo episodio di violenza che ha lasciato sgomenti i numerosi cittadini presenti, tra cui moltissime donne e bambini.

Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, un gruppo di cittadini extracomunitari, in evidente stato di forte alterazione dovuto all’abuso di alcolici, ha iniziato a seminare il panico all’interno dei viali della villa. La situazione è degenerata rapidamente quando, all’arrivo dei soccorritori allertati dai presenti, uno degli individui ha aggredito brutalmente uno degli operatori del 118, impegnato a svolgere il proprio lavoro sul campo. Un atto inaccettabile che riaccende prepotentemente i riflettori sulla sicurezza del personale sanitario e di chiunque si trovi a frequentare gli spazi pubblici della città.

L’episodio ha scatenato la furente reazione dei residenti, esausti per una situazione che appare ormai fuori controllo. Le accuse principali si concentrano sulla totale assenza di regole e di un piano di vigilanza efficace. Viene denunciata a gran voce la mancanza della Polizia Municipale e di presidi delle forze dell’ordine atti a monitorare il territorio nelle ore più sensibili, così come l’assenza di controlli stringenti sulla vendita selvaggia di alcolici ben oltre il limite consentito delle undici di sera.

Ciò che emerge dal sentimento comune è l’immagine di una città abbandonata a se stessa, dove la percezione di insicurezza ha ormai superato i livelli di guardia. La cittadinanza chiede risposte immediate e interventi concreti da parte delle istituzioni locali e delle autorità competenti, per porre un freno a uno stato di totale sbando che rischia di trascinare Vittoria verso uno sfascio sociale e civile non più tollerabile.

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