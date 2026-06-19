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Colpo al traffico di stupefacenti in Sicilia: intercettato carico da oltre 3 milioni di euro ad Augusta

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AUGUSTA, 19 Giugno 2026 – Un imponente carico di hashish, destinato a rifornire le piazze di spaccio dell’isola, è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania lungo le arterie stradali che collegano il capoluogo etneo alle province limitrofe. I finanzieri del Comando Provinciale, impegnati nel contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo catanese di 34 anni, sorpreso alla guida di un fuoristrada carico di droga.
L’operazione è scattata nei pressi di Augusta, dove i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notato il veicolo sospetto. L’abitacolo del mezzo appariva insolitamente stipato di scatole di cartone e il conducente, alla vista delle Fiamme Gialle, ha mostrato un evidente nervosismo. Questo atteggiamento ha spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione accurata del mezzo.
All’interno degli scatoloni sono stati rinvenuti centinaia di panetti di hashish, sigillati nel cellophane e marchiati con loghi che richiamavano note marche di merendine e prodotti dolciari, un espediente comunemente utilizzato dai trafficanti per riconoscere le diverse partite di droga. I successivi test sul campo hanno confermato la natura della sostanza per un peso complessivo di circa 400 chilogrammi. Secondo le stime degli investigatori, la vendita al dettaglio di un simile quantitativo avrebbe potuto fruttare oltre 3,5 milioni di euro.
Il carico e il veicolo sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravati dall’ingente quantità. Successivamente, il Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare dell’indagato presso la Casa Circondariale di Cavadonna. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato rimarrà presunta fino a un’eventuale sentenza definitiva.

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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