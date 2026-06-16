Zona artigianale di Modica: grande partecipazione all’incontro con le imprese

Modica, 16 giugno 2026 – Si è svolto nei giorni scorsi, presso una delle aziende attive presso la zona artigianale di contrada Michelica, un partecipato incontro promosso dal Comune di Modica in sinergia con la CNA territoriale di Ragusa, alla presenza del Sindaco Maria Monisteri e dell’Assessore allo Sviluppo economico Tino Antoci., del Presidente CNA Roccuzzo e del Segretario Provinciale Carmelo Caccamo. All’appuntamento hanno preso parte numerose aziende già operative nell’area, insieme a quelle che, a seguito dell’assegnazione dei lotti, completata nei giorni scorsi, si insedieranno a breve, segnando di fatto la piena saturazione della zona artigianale. Un risultato atteso da anni e reso possibile grazie a un percorso condiviso tra amministrazione comunale e associazioni di categoria. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto con il tessuto produttivo locale ed è stato l’occasione per presentare il progetto di riqualificazione della zona artigianale, finanziato per 1.380.000,00 euro dalla Regione Siciliana, i cui lavori prenderanno il via già nel corso dell’estate per concludersi entro il 31 dicembre 2026; Il progetto prevede interventi strutturali e strategici: il rifacimento del manto stradale, la definizione della toponomastica, il potenziamento della segnaletica, la riqualificazione del verde di tutta l’ area artigianale, la sistemazione del secondo accesso all’ area, la revisione complessiva dell’illuminazione pubblica, il rifacimento di caditoie e marciapiedi, oltre all’installazione di tettoie con impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Nel corso dell’incontro è stato inoltre illustrato il lavoro svolto in stretta sinergia con la CNA sia per la definizione del progetto di riqualificazione sia per l’assegnazione dei lotti, un percorso avviato già con il bando pubblico che ha rimesso in circolo 28 lotti produttivi, restituendo nuove opportunità alle imprese e favorendo investimenti e occupazione.

«In questi tre anni l’Amministrazione comunale ha voluto puntare con decisione sulla zona artigianale – dichiara l’Assessore Tino Antoci – portando avanti un lavoro concreto e continuo che oggi ci consente di chiudere il cerchio: dalla pubblicazione del bando e dall’assegnazione dei lotti, fino alla piena saturazione dell’area e all’avvio del progetto di riqualificazione. Un percorso costruito in sinergia con la CNA e con le imprese, che restituisce centralità a questa area strategica per lo sviluppo economico della città».

«La zona artigianale è un asset fondamentale per Modica – afferma il Sindaco Maria Monisteri – e l’ampia partecipazione registrata conferma quanto fosse atteso questo momento. Stiamo investendo in infrastrutture moderne, sostenibilità e servizi, accompagnando le imprese in un percorso di crescita che guarda al futuro e rafforza l’intero tessuto produttivo locale».

Durante l’incontro sono state inoltre presentate, a cura della CNA, le principali misure di sostegno finanziario e le opportunità di accesso al credito e ai contributi pubblici destinate alle imprese, a conferma di una collaborazione istituzionale che continua a produrre risultati concreti per lo sviluppo del territorio . È stata infine ribadita la forte sinergia tra l’Amministrazione comunale e la CNA nel promuovere iniziative capaci di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità, consolidando un modello di collaborazione che punta a rendere la zona artigianale di Modica sempre più moderna, efficiente e competitiva.

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