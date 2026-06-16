L’altare barocco nella Sicilia iblea: a Modica si svelano i segreti della “macchina della meraviglia”

MODICA, 16 Giugno 2026 – Il prossimo 22 giugno 2026, alle 17.30, la Domus Sancti Petri a Modica ospiterà la presentazione del volume “L’altare barocco nella Sicilia iblea. Modelli architettonici, apparati, macchine sceniche”, curato da Lucia Trigilia ed edito da De Luca editori d’arte. Dopo gli appuntamenti di Noto e Ragusa, l’incontro modicano – organizzato dal Centro Internazionale di Studi sul Barocco e dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo – metterà a fuoco la complessa macchina scenica degli altari, intesi come fulcro della “meraviglia”, culmine prospettico dello spazio sacro e massima espressione della Gloria religiosa.

L’opera, che si inserisce nella prestigiosa collana “Quaderni dell’Atlante del Barocco in Italia” diretta da Marcello Fagiolo, offre una prospettiva storica inedita su una civiltà artistica straordinaria. Nel Barocco, infatti, l’altare diventa una metafora teatrale in cui architettura, scultura e apparato effimero si fondono sotto la regia dell’architetto, svelando le straordinarie capacità illusionistiche delle maestranze attive tra Seicento e Settecento nelle province di Siracusa e Ragusa.

Il volume non si limita all’estetica, ma approfondisce il quadro storico del policentrismo urbano della Sicilia orientale, curato da Giuseppe Barone, e propone una puntuale ricognizione degli altari settecenteschi negli Iblei occidentali a firma di Paolo Nifosì. Proprio Nifosì, al termine della presentazione, accompagnerà il pubblico in una visita guidata alla scoperta degli altari della Chiesa Madre di San Pietro.

Questo studio sistematico non solo traccia una nuova direzione per le ricerche sul Val di Noto, patrimonio dell’umanità, ma fornisce anche le basi conoscitive necessarie per futuri restauri, come già avvenuto per l’altare della SS. Annunziata di Ragusa Ibla. Il libro raccoglie i contributi di autorevoli studiosi, tra cui Giuseppe Barone, Simona Gatto, Sebastiano Giuliano, Francesca Gringeri Pantano, Alexandra Ieni, Andrea La Rosa, Paolo Nifosì e Lucia Trigilia. Dopo la tappa di Modica, il ciclo di incontri proseguirà il 25 settembre 2026 a Siracusa, nella Biblioteca Alagoniana, per poi concludersi a Roma.

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