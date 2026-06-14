«Se C credi, abbonati»: vent’anni dopo, il Modica Calcio rende omaggio alla campagna dell’era Aurnia

MODICA, 14 Giugno 2026 – Remake dichiarato della storica campagna abbonamenti 2005/2006. Il club presenta un progetto triennale verso il sogno della Serie C: protagonista sarà chi ci crede dal primo giorno.

L’A.S.D. Modica Calcio 1932 presenta la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, dal titolo «Se C credi, abbonati». Non un semplice slogan, ma un omaggio dichiarato: la campagna nasce come remake di quella ideata nella stagione 2005/2006, tra le più amate e ricordate nella storia recente del club.

A spiegare lo spirito dell’operazione è il Direttore Marketing e Comunicazione del club, Leandro Floridia: «La scelta non è nostalgica, ma identitaria. Quella campagna accompagnò l’ultima grande stagione dei rossoblù tra i professionisti — ai tempi la Serie C2 — sotto la presidenza di Antonio Aurnia, patron amato e mai dimenticato, l’ultimo dirigente capace di portare il Modica a quel traguardo. Riproporne l’immagine e lo spirito, vent’anni dopo, significa rendere onore a quella società e a chi quel sogno lo ha trasformato in realtà.»

Da quell’impresa il club ha tratto ispirazione per ripartire. “Dopo vent’anni, ci crediamo di nuovo” è il sentimento che muove l’intera operazione. La società tiene però a precisare con la massima chiarezza la natura del percorso intrapreso: quello avviato è un progetto triennale. La Serie C è l’obiettivo dichiarato, ma non una promessa da incassare nell’arco di una sola annata: è una costruzione paziente, programmata su tre stagioni, fatta di scelte e di passi successivi.

È qui che risiede il senso più profondo della campagna. Il Modica non promette un traguardo immediato: chiede di esserci. Di far parte, fin dal primo giorno, di un cammino che ha bisogno di tempo, di pazienza e di fede. Perché un sogno collettivo non si guarda da spettatori: lo si costruisce insieme.

Sul significato del progetto interviene la proprietà rossoblù, Mattia Pitino e Luca Gugliotta: «Il nostro sguardo è rivolto avanti. Abbiamo già raggiunto traguardi importanti, ma sappiamo che il salto vero si fa insieme: questo progetto ha bisogno di tutta la città. Dei tifosi, che riempiono lo stadio, e degli imprenditori, che scelgono di camminare con noi. La sostenibilità del club e le sue ambizioni passano da una sola parola: partecipazione. Per questo chiediamo alla città intera di esserci, da subito e da protagonista.»

Sul piano dell’offerta la società ha costruito una proposta semplice e volutamente accessibile, con quote tra le più contenute dell’intera categoria. Una scelta precisa: l’abbonamento deve essere alla portata di tutti, perché lo stadio torni a riempirsi.

I giovani al centro: Un’attenzione particolare è riservata agli under 18 con la Tessera Cantera, nata per riavvicinare i più giovani al calcio. Una generazione cresciuta senza avere memoria della Nazionale di calcio ai Mondiali e sempre più distante dagli stadi: il Modica, nel suo piccolo, vuole contribuire a invertire la rotta. Incentivare i ragazzi a tornare sugli spalti significa coltivare gli abbonati di domani e restituire allo stadio la sua funzione più autentica — un luogo di aggregazione sociale, dove si cresce insieme ai colori rossoblù.

Un sostegno concreto alle famiglie: Per la prima volta il club mette in campo un’azione reale a favore dei nuclei familiari: la formula Famiglia 1932 riconosce uno sconto importante a tutta la famiglia abbonata. Si parla spesso di portare le famiglie allo stadio; il primo, vero tassello è non gravare sulle loro spese. Sostenere la squadra non deve essere un lusso.

Under 14 sempre gratis: Coerentemente con questa visione, l’ingresso allo stadio resta completamente gratuito per tutti gli under 14.

Biglietti invariati, nonostante il salto di categoria: Anche sui tagliandi singoli il messaggio è chiaro: pur salendo di categoria, i prezzi restano invariati, con gli stessi vantaggi della passata stagione per chi acquista in prevendita. Crescere non significa far pagare di più alla propria gente.

Dietro ogni scelta c’è una sola idea di fondo: puntare sulla partecipazione. Per il Modica Calcio la presenza della propria gente sugli spalti vale più di qualsiasi incasso — è questo il nostro miglior profitto. Perché il Modica Calcio è della città, ed è di tutti i modicani.

L’apertura ufficiale della campagna è fissata per Lunedì 15 giugno, con il lancio in tutti i punti vendita autorizzati.

Vent’anni dopo, il Modica torna a dire le stesse parole: se C credi, abbonati. Il sogno riparte da qui — e riparte con chi sceglie di crederci dal primo giorno.

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