Vittoria e Oklahoma National Guard, nasce il progetto “Thunderbird Trail”

Vittoria, 07 maggio 2026 – Il Sindaco Francesco Aiello, ha ricevuto ieri una delegazione di militari della base NATO di Sigonella e della Guardia Nazionale dell’Oklahoma. L’incontro è stato occasione per ricostruire la memoria storica e consolidare i legami istituzionali e culturali legati al 10 luglio 1943, quando le truppe alleate sbarcarono in Sicilia e, in particolare, a Scoglitti, nell’ambito dell’Operation Husky, contribuendo alla liberazione dell’Italia dal fascismo.

La visita ha posto le basi per un progetto internazionale di ampio respiro denominato “Thunderbird Trail”, iniziativa promossa dalla Oklahoma National Guard per commemorare il contributo della 45th Infantry Division durante la Seconda guerra mondiale. La divisione, conosciuta come “Thunderbirds”, combatté in Europa tra il 1943 e il 1945 partecipando alle principali operazioni alleate in Italia, Francia e Germania.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso memoriale internazionale che collegherà i luoghi attraversati dalla divisione, dalla Sicilia fino alla Germania, ricostruendo le tappe principali delle operazioni militari attraverso campi di battaglia, città liberate, musei e archivi storici. A Scoglitti verrà installata una stele commemorativa dedicata allo sbarco alleato.

La delegazione di ieri era composta dal Colonnello Harvey, dal Luogotenente Kratochwill, dal Primo Luogotenente Elliot, da Mike Mitchell, Maggiore in congedo della Oklahoma National Guard e membro della Chickasaw Nation, dal Professore David D’Andrea dell’Università dell’Oklahoma, docente di Storia dell’Italia, dal Colonnello Corrado Rubino, consulente del Museo dello Sbarco di Catania, e dall’Architetto Maurizio Tosco, storico di Castelvetrano. Ad accompagnare la delegazione Alberto Lunetta, responsabile delle relazioni esterne della NAS Sigonella, insieme a rappresentanti del comando telecomunicazioni computer NCTS e dell’Esercito USA in forza alla NATO di Sigonella.

Nel corso della giornata è stato effettuato un sopralluogo nel luogo dove sarà collocata la stele commemorativa. Successivamente la delegazione è stata ricevuta a Palazzo Iacono, dove al Sindaco è stata donata, come simbolo di amicizia, la mostrina della 45ª Divisione, suggellando così un protocollo di amicizia e collaborazione.

La prossima fase del progetto interesserà la Sicilia, con il collegamento dei principali luoghi dello sbarco alleato del luglio 1943: Gela, Scoglitti, Vittoria, Comiso, Palermo, Cefalù e Caronia.

“Questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello – rappresenta molto più di una semplice commemorazione storica. Significa consolidare legami internazionali, custodire la memoria e riappropriarci della nostra storia, affinché venga conosciuta e tramandata alle future generazioni. Lo sbarco del 1943 ha segnato profondamente il nostro territorio e oggi abbiamo il dovere di valorizzarne il significato storico, culturale e umano. È un progetto a lungo termine, ma è fondamentale iniziare oggi a costruire un percorso di memoria condivisa che possa diventare patrimonio della comunità e occasione di crescita culturale e turistica”.

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