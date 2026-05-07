A Comiso la “Scuola per genitori” di Alberto Pellai. Iniziativa promossa dal Lions Club Comiso Terra Iblea

Comiso, 07 maggio 2026 – Crescere oggi è una sfida complessa. Per questo nasce “Scuola per genitori”, il progetto che sarà presentato lunedì 11 maggio alle ore 18.00 all’Auditorium Carlo Pace di Comiso. Relatore dell’incontro sarà Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore universitario, tra le voci più autorevoli in Italia sui temi dell’educazione e della prevenzione. Sarà presente anche la professoressa Angela Tamburini. Il progetto punta a creare un’alleanza tra genitori, scuola e territorio per affrontare tre grandi nodi della crescita: l’impatto del digitale, la qualità delle relazioni in famiglia e a scuola, l’educazione all’equilibrio emotivo. Lo slogan scelto dagli organizzatori è chiaro: “Crescere è un viaggio da fare insieme”.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Comiso Terra Iblea e da Lions International, con il patrocinio del Comune di Comiso e il contributo di BAPS. Accanto a loro un’ampia rete di partner: FIDAPA-BPW Italy Sezione di Comiso, Pro Loco Comiso, Club per UNESCO di Comiso, La Voce, CNA Ragusa, Sicindustria Ragusa e Legacoop Sicilia.

A supportare il progetto anche numerose imprese iblee: Siriac, Sallemi Carburanti, Sisifo, Agriplast, Mabù, Logos, Aircon e ST Sergio Tumino. Una sinergia tra pubblico, privato e associazionismo per mettere al centro le famiglie e i ragazzi.

Con il suo stile diretto e scientifico, Pellai guiderà i presenti attraverso le principali sfide educative di oggi: dall’uso consapevole di smartphone e social alla gestione dei conflitti, dal ruolo dell’adulto come “allenatore emotivo” all’importanza di costruire relazioni solide tra genitori e figli. L’incontro è il primo passo di un percorso che coinvolgerà scuole e famiglie nei prossimi mesi.

Per i genitori sarà sicuramente un’occasione concreta per trovare strumenti, risposte e una comunità con cui condividere il mestiere più difficile del mondo: crescere insieme ai propri figli.

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