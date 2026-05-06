Pozzallo. Parvovirosi in contrada Danieli sta facendo vittime. Associazione fornisce gratis la vaccinazione

POZZALLO, 06 Maggio 2026 – Una scia di morti silenziose ha gettato nell’allarme la comunità di Pozzallo, in particolare i residenti della popolosa contrada Danieli. Nella zona nord della città, quella che inizialmente sembrava una serie di decessi inspiegabili tra i membri di una colonia felina locale, si è rivelata essere una violenta epidemia di parvovirosi. Ad oggi, sono sei gli esemplari trovati senza vita, ma il timore è che il focolaio possa estendersi ulteriormente se non si interviene con estrema cautela.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando i cittadini del quartiere hanno iniziato a segnalare il ritrovamento di diversi gatti agonizzanti o già privi di vita. La preoccupazione dei residenti, molto legati agli animali della zona, ha spinto le autorità e i veterinari a effettuare accertamenti clinici immediati. L’esito non ha lasciato spazio a dubbi: si tratta di parvovirosi felina, conosciuta anche come panleucopenia. A dare notizia del decesso dei gatti è il presidente dell’Associazione animalista pozzallese “Il Parco delle Civiltà”, Antonio Cicciarella.

“La parvovirosi è una malattia virale estremamente aggressiva – ci dice Cicciarella contattato telefonicamente – Colpisce principalmente l’apparato gastrointestinale e il sistema immunitario degli animali, portando a una rapida disidratazione e, nei casi più gravi, al decesso in tempi brevissimi. La sua pericolosità risiede nell’altissima contagiosità: il virus è molto resistente nell’ambiente e può essere trasportato facilmente tramite il contatto diretto tra animali o indirettamente attraverso superfici, indumenti o calzature contaminate. Il tasso di mortalità è drammaticamente alto, specialmente per i soggetti giovani o per gli adulti non vaccinati. Proprio la mancanza di copertura vaccinale nelle colonie feline randagie rende questi animali “bersagli facili” per il virus, trasformando le aree di aggregazione in pericolosi focolai. Sebbene la malattia non sia trasmissibile all’uomo – conclude Cicciarella – rappresenta una minaccia letale per la popolazione felina del territorio”.

Gli esperti e i volontari locali invitano alla massima prudenza. Per i proprietari di gatti domestici, la parola d’ordine è “vaccinazione”: è l’unico scudo efficace per garantire la sopravvivenza dell’animale in caso di contatto con il virus. Inoltre, si raccomanda ai cittadini di segnalare tempestivamente altri casi sospetti e di evitare, per quanto possibile, lo spostamento di animali non protetti nelle aree colpite.

Per il discorso “vaccinazione”, Cicciarella lancia la sua campagna per salvare i gatti. “La mia associazione – dice il presidente dell’associazione animalista – può fornire gratuitamente la vaccinazione a coloro che hanno problemi in tal senso, con i propri animali”.

La situazione in contrada Danieli resta sotto osservazione. La speranza è che l’allerta serva a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della profilassi veterinaria, fondamentale per evitare che una colonia felina venga decimata in pochi giorni da un nemico invisibile ma implacabile.

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