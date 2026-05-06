Modica: potenziato il servizio di raccolta per sfalci e rifiuti ingombranti a Marina di Modica e Maganuco

Modica 06 maggio 2026 – Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento delle attività di manutenzione del verde privato, l’assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, annuncia il potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti organici derivanti da sfalci e potature, nonché dei rifiuti ingombranti di origine domestica, nelle località di Marina di Modica e Maganuco.

Il servizio sarà attivo tutti i sabati dei mesi di maggio e giugno, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso la Terza Piazzetta di Marina di Modica, dove saranno posizionate due casse scarrabili dedicate alla raccolta di:

residui vegetali e sfalci di potatura;

rifiuti ingombranti domestici.

L’Amministrazione invita i cittadini a conferire i rifiuti in modo corretto, separando accuratamente eventuali materiali non conformi, come plastica e metalli.

Per agevolare i cittadini che incontrano difficoltà nel trasporto dei residui da giardinaggio, sarà inoltre attivato un servizio straordinario di navetta “verde” a domicilio, operativo negli stessi giorni e orari. Il servizio è riservato ai proprietari di immobili ad uso domestico e prevede il ritiro dei materiali direttamente presso le abitazioni per il successivo conferimento al punto di raccolta.

«Con questo potenziamento – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro – vogliamo offrire un servizio concreto ai cittadini in un periodo in cui aumenta la produzione di sfalci e residui vegetali. Allo stesso tempo, puntiamo a migliorare il decoro urbano e a prevenire situazioni di rischio per la sicurezza stradale, legate alla presenza di vegetazione non curata. La collaborazione dei cittadini resta fondamentale per mantenere il nostro territorio pulito e accogliente».

L’iniziativa ha sottolineato il Sindaco – ha l’obiettivo di garantire:

il decoro paesaggistico del territorio;

la sicurezza stradale, prevenendo situazioni di pericolo legate a rami e vegetazione sporgente.

Si segnala inoltre che, limitatamente ai mesi di maggio e giugno, il servizio del Centro Comunale di Raccolta (CCR) del sabato pomeriggio nelle aree di contrada Michelica e viale Medaglie d’Oro sarà sospeso e sostituito dal punto di raccolta temporaneo presso la terza Piazzetta di Marina di Modica. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il calendario aggiornato disponibile online.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente per mantenere il litorale pulito, decoroso e accogliente.

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