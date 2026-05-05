Scicli. Bartolo Drago nominato Commissario del Movimento “Territorio”

Scicli, 05 maggio 2026 – La comunità del movimento Territorio in provincia di Ragusa cresce e si rafforza sempre di più. Non poteva mancare una presenza concreta di Territorio dove il fermento politico e la buona politica sono di casa, in una atmosfera di democratico confronto grazie ad una classe politica che, pur nelle rispettive ideologie e appartenenze, riesce ad aprirsi ad un confronto serio, di grande valenza per la città. A Scicli, il segretario provinciale del Movimento Territorio, Mario Cutello, ha nominato Bartolo Drago come Commissario. Drago sta lavorando per creare un gruppo omogeneo, particolarmente entusiasta di concorrere agli obiettivi del progetto.

“Territorio – ha commentato Cutello – è un movimento politico che continua a attrarre interesse da parte della cittadinanza, perché, al di là degli steccati politici tradizionali, è orientata al governo del fare, a qualunque livello si operi. Le nostre comunità hanno bisogno di concretezza e il movimento, da sempre, è orientato a questo tipo di attività.”

Territorio, da sempre protagonista sullo scenario politico non solo locale, è guardato con massima considerazione, se non altro perché nelle sue file ci sono sempre stati pezzi pregiati della politica ragusana che ne hanno determinato peso e autorevolezza.

Il Movimento accresce quindi la sua presenza in provincia, dopo Ragusa, Vittoria, Chiaramonte Gulfi, e Santa Croce Camerina, ora anche Scicli, Territorio è attivo anche ad Acate, a Giarratana, Modica.

Ci sono tutte le condizioni perché il movimento possa continuare a costituire un riferimento affidabile per gli elettori ragusani, grazie anche all’autorevolezza e alle competenze politiche dei suoi iscritti, uomini e donne che hanno dimostrato, da sempre, di poter bene operare per il bene comune, in linea con le aspettative e le aspirazioni della gente

L’apparato del movimento si sta muovendo bene per consolidare la presenza nei vari comuni e allargarla dove ancora non c’è una struttura organizzata.

Territorio porta avanti il suo progetto, la sua idea, la sua priorità di rispondere, prima di tutto, alle esigenze della gente, sfruttando anche le presenze a livello amministrativo istituzionale che permettono di fornire risposte. L’intento di Territorio è quello di costituire una rete, fatta di amministratori, di iscritti, di semplici cittadini, un gruppo sempre distinto con l’obiettivo di un volontariato a servizio della comunità.

Un gruppo che vuole dare risposte alla comunità, non ai singoli o ai singoli gruppi, per la crescita e lo sviluppo delle nostre terre, una politica che costituisce elemento di qualità e demarca un limite netto per una tutela efficace degli interessi generali.

“Siamo e vogliamo essere sempre di più protagonisti, un gruppo snello, dinamico” hanno dichiarato Cutello e Drago all’unisono.

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