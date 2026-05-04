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Hantavirus in Atlantico, cresce l’ansia sulle crociere: incertezza sugli sbarchi a Mindelo

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Tempo di lettura: 2 minuti

di Giannino Ruzza

La notizia del sospetto focolaio di Hantavirus a bordo della nave da spedizione MV Hondius, ferma al largo di Praia,  ha iniziato a circolare rapidamente anche tra i passeggeri delle altre crociere dirette verso Capo Verde, come MSC che tra tre giorni dovrebbe sbarcare a Mindelo, generando un clima di crescente incertezza più che di vero allarme sanitario, perché se da un lato le autorità locali e internazionali stanno trattando il caso con la massima cautela, limitando l’accesso al porto e imponendo controlli severi alla nave coinvolta dopo alcuni decessi e diversi casi sospetti, dall’altro gli esperti ricordano che si tratta di un virus raro, generalmente legato al contatto con ambienti contaminati da roditori e non caratterizzato da una trasmissione interumana facile, un elemento che ridimensiona il rischio per chi si trova su altre imbarcazioni, ma non elimina le preoccupazioni di chi teme ritardi, restrizioni o addirittura il mancato sbarco, timori alimentati anche dalla mancanza di informazioni dettagliate e aggiornamenti ufficiali tempestivi, mentre a bordo delle navi dirette a Capo Verde il tema domina le conversazioni tra i passeggeri, molti dei quali stanno seguendo con attenzione le comunicazioni delle compagnie e si interrogano su cosa li attenda all’arrivo, tra possibili controlli sanitari più stringenti, escursioni limitate e tempi ridotti in porto, in un contesto in cui la prudenza delle autorità appare destinata a tradursi in una gestione caso per caso, senza un blocco generalizzato ma con inevitabili ripercussioni sull’esperienza di viaggio, trasformando l’attesa dello sbarco a Mindelo da momento di curiosità e scoperta a passaggio carico di cautela, interrogativi e preoccupazioni.

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1 commento su “Hantavirus in Atlantico, cresce l’ansia sulle crociere: incertezza sugli sbarchi a Mindelo”

  1. Paolo

    Quanto ci sono notizie di persone contagiare da qualsiasi cosa, in tutto il mondo esplodono le prime pagine.
    A proposito, che fine ha fatto il “monkeypox”?
    Stanno scaldando i motori, vedremo quanti ci cascheranno nuovamente.

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