Cassetto previdenziale del contribuente. Ebt Ragusa chiarisce le novità dell’Inps

Ragusa, 04 aprile 2026 – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea che l’Inps, con messaggio del marzo scorso, ha predisposto l’implementazione delle funzionalità disponibili all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, con un nuovo Smart-task, denominato “Richiesta degli attestati di malattia”. Con tale Smart task il datore di lavoro, anche tramite i propri intermediari abilitati ai servizi telematici per consulenti del lavoro o intermediari, può richiedere di ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’istituto. L’istituto comunica, inoltre, che è prevista un’evoluzione del servizio, che consentirà di chiedere automaticamente gli attestati di malattia per i successivi 12 mesi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ebt Ragusa al numero telefonico 0932.622522.

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