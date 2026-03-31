Modica, Davide Fede è stato ritrovato: sta bene

Modica, 31 marzo 2026 – È terminata nel migliore dei modi l’ansia per la sorte di Davide Fede, il 45enne modicano di cui si erano perse le tracce la mattina di lunedì 23 marzo 2026. Secondo le ultime notizie, l’uomo è stato ritrovato e, quel che più conta, sta bene. Davide era scomparso intorno alle ore 10:30, facendo scattare immediatamente i protocolli di ricerca. Le autorità e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV avevano diffuso un identikit dettagliato, descrivendolo come una persona fragile che, al momento dell’allontanamento, indossava una tuta da meccanico blu. L’appello, rimbalzato rapidamente sui social network e tra la comunità di Modica, sottolineava l’urgenza del ritrovamento data la particolare vulnerabilità dell’uomo. Dopo giorni di incertezza, la notizia che tutti aspettavano: Davide ha chiamato il fratello. Durante la telefonata, l’uomo ha confermato di essere in buone condizioni di salute, mettendo fine alle ricerche e al timore che potesse essergli accaduto qualcosa di grave. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi dell’allontanamento o sul luogo in cui l’uomo si sia rifugiato in questi giorni, ma la famiglia ha voluto condividere il sollievo per la risoluzione positiva del caso, ringraziando chiunque abbia partecipato alle ricerche o condiviso l’appello.

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