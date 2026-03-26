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Modica | Politica

Sicurezza a Modica, il PD attacca: “Città sotto assedio, il Governo Meloni ha fallito”

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Marzo 2026 – Sei attività commerciali colpite in una sola notte. Un raid simultaneo che ha squarciato la serenità del centro storico, trasformando il risveglio dei commercianti modicani in un incubo di vetrine infrante e registratori di cassa svuotati. Il Partito Democratico di Modica, attraverso il segretario Francesco Stornello, interviene con durezza denunciando quello che definisce un “fallimento totale” delle politiche di sicurezza.

Secondo i vertici locali del PD, Modica avrebbe perso lo status di isola felice. Il comunicato punta il dito contro lo svuotamento degli organici delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, descritti come “lasciati soli con mezzi inadeguati”.

“Fino a pochi anni fa, Modica era un modello di qualità della vita — attacca Stornello — oggi quel ricordo è sbiadito sotto i colpi di una criminalità sfrontata che agisce indisturbata.”

Il cuore della protesta del Partito Democratico si sposta però sul piano politico. Il PD individua nel Governo Meloni, al potere da ormai tre anni, e nella deputazione nazionale di riferimento i principali responsabili di una “insicurezza cronica”.

Viene apertamente sfidata la cosiddetta “filiera politica” che lega l’amministrazione comunale modicana ai palazzi del potere romano: intervenire immediatamente presso la Prefettura per ottenere il potenziamento permanente delle pattuglie. Pretendere dal Ministero dell’Interno risorse reali e non “comparse parlamentari”.

Nonostante il tono critico, il Segretario Stornello apre uno spiraglio alla collaborazione istituzionale, ma solo a patto che ci sia un cambio di rotta: “Se la prima cittadina deciderà di alzare la voce e pretendere interventi seri dal Governo, ci troverà al suo fianco. In caso contrario, saremo noi a guidare la protesta di una città che non vuole arrendersi alla paura.”

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2 commenti su “Sicurezza a Modica, il PD attacca: “Città sotto assedio, il Governo Meloni ha fallito””

  1. Razio

    Sono perfettamente in linea con il PD, ed aggiungo che dopo la sconfitta al referendum, perché di questo si tratta, il governo deve accelerare per ripristinare i tribunali di prossimità, quello di Modica in primis, inutilmente soppressi da una spending review che non ha migliorato nulla.
    PD prendetevi in carico anche questo argomento fondamentale per la sorte della città e portatelo avanti nelle sedi di competenza.

  2. Addios

    Passa tu con la paglia, che passo io col fieno… in questo scambio di carichi, c’è qualcuno che oggi sta riuscendo a sembrare un po’ più credibile o sono rimasti tutti bloccati nel fango del confronto morale? …a Modica come vedete la Meloni? Amministra bene? Hahahah, la morale della sinistra locale punge davvero o è solo un rumore di sottofondo rispetto ai problemi reali della città? ​In sintesi, a Modica la morale della sinistra punge come una zanzara in pieno inverno, dà fastidio, ma non ti impedisce di dormire. I problemi reali della città (sanità, infrastrutture, sviluppo turistico) sono montagne di fieno che nessuno dei due schieramenti sembra ancora aver caricato del tutto.

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